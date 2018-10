VMT propone crear escuela de motoristas

El Viceministerio de Transporte (VMT) ha planteado a los empresarios asociados a la Corporación de Empresas (CORPOTRANS) de la zona occidental la creación de una escuela para motoristas que ayudará a evitar que continúen las suspensiones de labores como las sucedidas este año con las 116 unidades pertenecientes a la Asociación de Transportistas Ahuachapanecos (ASOTRA), que hacen su recorrido entre los departamentos de Ahuachapán y San Salvador.

De acuerdo con el titular del VMT, Nelson García, es un grupo reducido de trabajadores de la R-202 el que promovió las suspensiones de labores en cinco ocasiones este año, afectando a miles de usuarios.

"Existe un grupo de motoristas que no le gusta mucho el control sobre los ingresos económicos y sobre las barras contadoras, y eso ha generado muchos problemas", explicó Nelson García, y expresó que estas serían las verdaderas causas por las que se impulsan las suspensiones del servicio.

En cada ocasión de paro los conductores han alegado que sus vidas corren peligro a causa de amenazas que reciben por parte de grupos terroristas.

De acuerdo con García, solamente hace falta la firma de un convenio entre el VMT y CORPOTRANS para iniciar con la capacitación de personal que estará dispuesto a laborar cuando los empresarios de transporte así lo requieran.

"Nosotros le sugerimos (a los propietarios de los buses) que una de las primeras cosas que hay que hacer es la formación de nuevos conductores de transporte colectivo, y le propusimos a CORPORTRANS que podemos firmar un convenio para poder tener una escuela, en occidente, de formación que evite cualquier problema como los que tiene ASOTRA, que los motoristas dicen de repente hoy no salimos y se detiene el transporte público", afirmó.

El principal objetivo de este tipo de proyecto, según García, es la formación de nuevos motoristas con la disposición de laborar para empresas de occidente.

"La idea es que en el occidente del país tengamos una escuela de motoristas con la posibilidad de tener o acceder a conducir las unidades de transporte, en este caso (por) aquellos que ya no quieran, o como en el caso de ASOTRA, que tiene ese problema, podrán sustituirlos a ellos o a todos. El que no quiera trabajar que no trabaje y se contrata a otro, porque la idea nuestra es que se mantenga un servicio ininterrumpido para el beneficio del usuario", explicó García, y añadió que son casi 2,000 autobuses del transporte público de diferentes rutas los que se encuentran en occidente.

Por su parte, motoristas de la R-202 dijeron estar en incertidumbre, debido a que si el proyecto se llega a ejecutar, podría servir para realizar despidos injustificados, debido a que ya existirían otras personas que fácilmente los reemplazarían.

"La cuestión es que el empresario o el dueño puede abusar más del motorista, porque sabe que si lo quita ya hay otro que le va a manejar ese bus, y es ahí donde pueden haber despidos sin ninguna justificación, y aquí muchos siempre nos han obligado a apoyar el paro de labores", matizó uno de los trabajadores de ASOTRA.

mil autobuses del transporte público de pasajeros en occidente.