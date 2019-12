VMT quitará subsidio a más transportistas que no cumplen requisitos y estándares de calidad, afirma ministro de Obras Públicas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través del Viceministerio de Transporte (VMT) continúa la suspensión del subsidio para las unidades que no cumplen los requisitos exigidos para obtener la compensación y mantener la tarifa estable en $0.20 y $0.25.

Hasta las fecha ya son 188 las unidades a las que se le ha suspendido el pago que reciben regularmente cada mes, según explicó Romeo Rodríguez, el ministro de Obras Públicas, quien aseguró que están en revisión 20 unidades más. "Vamos a tener más de 200 unidades a las que se les ha suspendido el subsidio", dijo ayer el funcionario.

Rodríguez, sin embargo, no profundizó en detalle sobre las unidades ya que los transportistas tienen la opción de presentar pruebas de que si han operado dentro de las exigencias de la ley y puedan optar a la compensación.

"Puede ser que no sean las 20, puede ser que sean menos, pero la idea es solventar y ordenar el transporte colectivo en nuestro país", aseguró el ministro.

Tanto el ministro Rodríguez, como el viceministro de Transporte Saúl Castelar, aseguraron que mientras no se resuelva la problemática actual del transporte colectivo, se mantendrá la compensación para los empresarios. Ayer, no obstante, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa no se reunió y en esta se habría discutido la prórroga del decreto, según dijo el diputado arenero David Reyes.

Al no haberse acordado en la comisión, Reyes especula que lo van a intentar aprobar con modificación de agenda en la última sesión plenaria. "eso es completamente inaceptable, sobre todo cuando el mismo Viceministerio de Transporte envió una nota a la comisión diciendo que están de acuerdo en condicionar la entrega de subsidio tal como lo hemos propuesto".

Rodríguez sí habló de condicionantes para la entrega de la compensación, entre las que figura el GPS para verificar y confirmar el recorrido de las rutas, igualmente insistió con el cobro electrónico, "para volverles a pagar el subsidio tienen que cumplir los requisitos, los estándares de calidad que solicitamos con el Viceministerio de Transporte".

Podría haber más

El ministro dejó entrever la posibilidad de suspender más unidades que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley, para ello se realizan las visitas de campo, pero tienen además el auxilio de las nuevas tecnologías. De hecho las denuncias ciudadanas en redes sociales han propiciado la suspensión o multas por incumplimiento de la ley, como el cambio de ruta o el aumento a la tarifa.

"Las unidades tienen que tener revisiones técnicas que no se han hecho y van a servir para que las que circulan estén en buenas condiciones y sean de calidad", dijo Rodríguez.

El ministro de Obras Públicas anunció la primera suspensión de la compensación el 19 de noviembre cuando explicó que incluso había "unidades fantasmas" que cobraban pero no circulaban.

En ese momento aseguró que los sancionados eran unidades de las rutas 29-A, 41-A, 41-F, 42-A, 42-C, que corresponden al Área Metropolitana de San Salvador y las otras son en Cuscatlán, la 144-B, 522, 524, 533, 144-A. Muchas también han incurrido en el aumento de la tarifa sin que tengan la autorización del Viceministerio.