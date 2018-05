VMT: se necesita reordenar antes de poner semáforos

A pesar de las congestiones vehiculares que ocurren en la mayoría de ciudades más importantes de la zona oriental, representantes del Viceministerio de Transporte (VMT) aseguran que para poder instalar sistemas de semáforos, es necesario realizar ordenamientos en las zonas céntricas de estas.

Entre los lugares donde haría falta reordenar están Santa Rosa de Lima, en La Unión, y la cabecera departamental de Usulután, por ser las ciudades que –después de San Miguel– tienen la mayor carga vehicular de la zona oriental, y por ende los mayores problemas de tráfico.

Leonel Díaz, jefe de la oficina de la región oriental del VMT, aseguró que antes de llevar a cabo un proyecto para instalar un sistema de semáforos, se deben considerar varios criterios, a fin de que la inversión sea aprovechada al máximo y sea en verdad efectiva.

“La inversión no es nada despreciable, ya que los sistemas no son nada baratos, y primero que nada hay que hacer lo básico, que es señalización y ordenamiento. Entonces, así se nos permite con más certeza determinar si necesitamos dispositivos como semáforos”, indicó Díaz.

El funcionario agregó que en Santa Rosa de Lima, que es una de las ciudades con mayor movimiento comercial de la región, no es posible que se instalen semáforos si la alcaldía no pone orden en el tema de las ventas que están apostadas en las principales calles, las cuales prácticamente dificultan la circulación de carros particulares, debido a la cantidad de buses y camiones que también pasan.

Consideró que lo primordial sería establecer ejes preferenciales y liberar arterias que se encuentran invadidas con ventas, así como adecuar las paradas de buses y readecuar los recorridos de las unidades del transporte colectivo.

“Con Santa Rosa y Usulután hemos hecho esfuerzos con las alcaldías y no lo hemos logrado, por eso en estas ciudades nos hemos quedado sin hacer mucho esfuerzo de inversión hasta que no nos garanticen que esa inversión no va a quedar tirada y perdida”, añadió el funcionario.

El nuevo alcalde de Santa Rosa de Lima, Rony Alexánder Lazo, consideró que en la ciudad hace falta implementar un sistema para evitar los niveles de congestión que se alcanzan durante la mayor parte del día.

Para ello, dice, está dispuesto a colaborar con el VMT para reordenar la ciudad, a fin de que les instalen un sistema de semáforos, pues asegura que es necesario este tipo de señalización para mejorar la circulación en esta importante ciudad unionense.

“Por supuesto que estaríamos de acuerdo en trabajar de la mano con el VMT, lo que necesitamos es mejorar el tránsito y nosotros haríamos lo que pudiéramos con los puestos informales. Claro que necesitamos los semáforos, ya que eso nos ayudaría a regular el tráfico”, añadió Lazo.

Su función

Corresponde a las alcaldías de las cabeceras departamentales empujar planes de ordenamiento en las ciudades, lo que allanaría en buena medida la instalación de un sistema de semáforos, asegurando su efectividad.