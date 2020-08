VMT solicitará a Asamblea prórroga de decreto de subsidio

Una solicitud a la Asamblea Legislativa para que se prorrogue la ley que permite la estabilización de la tarifa del transporte colectivo de pasajeros haría el Ministerio de Obras Públicas ayer, según confirmó el titular de esta cartera del gobierno, Édgar Romeo Rodríguez. La propuesta, sin embargo, no incluye un aumento en el pasaje ni en la compensación que se entrega a cada propietario de las concesiones para operar.

La tensión entre el gobierno y los transportistas los últimos días ha llevado a los propietarios de buses y microbuses a decir que no operarán el 24 de agosto, con la reapertura de la economía por la pandemia de covid-19, si no hay aumento en la compensación o el costo del pasaje.

Rodríguez, sin embargo, aseguró que la petición a los diputados no incluye ninguna de las dos opciones establecidas por las gremiales de transporte, y contrario a ello aseguró que se solicitará que la ley establezca la obligatoriedad en el uso del GPS en cada unidad y las revisiones técnicas vehiculares.

"No estamos en contra del transporte colectivo. Esto no es una cacería de brujas", dijo Rodríguez al ser cuestionado ¿qué pasara si aun con el subsidio los transportistas deciden no operar? El funcionario explicó que como primera medida no se entregaría la compensación, que de ser aprobada como en el decreto vencido sería de $400 para buses y $200 para microbuses.

La medida más rigurosa sería la cancelación de la concesión de línea para operar en las rutas establecidas.

"Nosotros estamos para regular el transporte cumpliendo la ley. Sabemos que esto nunca se ha hecho, y por ello puede generar incomodidad, pero continuaremos velando por el usuario", agregó.

Hasta ayer la posición de los transportistas parecía invariable y mantenían sus demandas. El martes en una concentración en la Plaza del Salvador del Mundo incluso habían desafiado al gobierno con entregar las líneas si a cambio de ello recibían una indemnización.

La otra propuesta planteada por las gremiales era que la compensación, que se obtiene por pagar $0.10 por galón de gasolina o diésel comprado por todos los dueños de vehículos, sea entregada directamente a los usuarios y se pueda liberar la tarifa con un "concepto técnico, no político".

Rodríguez se refirió "a un grupo" de transportistas quienes son los que están demandando o aumento en la tarifa o el subsidio, pero que muchos quieren salir a circular aunque no se aprueben estas condiciones.

De hecho señaló que al menos el 40 % de las unidades del transporte público ya cuenta con un sistema GPS, por lo que solo se le tiene que permitir al gobierno tener acceso para controlar que se cumpla con las condiciones exigidas para recibir la compensación y volvió a recapitular que ya se pagaron millones por unidades que permanecían parqueadas, sin operar por mucho tiempo.

La otra parte es el protocolo y la circulación escalonada. El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, aseguró que el temor de los transportistas es que el recaudo sea menor por movilizar menos pasajeros en las unidades y porque no circulen todas estas.

"Habrá una distribución de los pasajeros y de los viajes, para que se tengan en operación únicamente las unidades que sean necesarias", dijo Castelar, lo que según el funcionario garantiza que no haya pérdidas económicas para los empresarios.

Los protocolos exigen un pasajero por asiento, el uso de mascarillas y alcohol gel, la sanitización de las unidades, el distanciamiento físico en las paradas de buses.

William Cáceres, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte (FECOATRANS), dijo el martes que todavía no han recibido el protocolo de parte del Ministerio de Salud, aunque ellos estaban preparados pues ya operaron sin ningún problema cuando inició la restricción del transporte colectivo.

Los transportistas alegan que han perdido $50 millones por los cinco meses en que la operación ha sido irregular y que ahora al iniciar circulación deben invertir en mascarillas, guantes, alcohol gel, desinfectantes, termómetros para cumplir con el protocolo exigido. "Es incongruente, si ellos han permitido que circulen pick up y camiones repletos de gente donde no se guarda ningún protocolo ni distanciamiento físico", dijo Cáceres.