Va a haber presiones, no lo dudo”

Después de 29 años de trabajar en periodismo y comunicaciones, Edwin Góngora decidió cambiarse al ámbito político y lanzar su candidatura a diputado por el departamento de San Salvador con el Partido de Concertación Nacional (PCN), instituto político que ha incorporado en su planilla a personalidades de las comunicaciones con el fin de obtener más diputados para el periodo 2018-2021. No obstante, Góngora pretende incorporar su óptica de trabajo a la política nacional.

“A mí me ofrecieron muchas veces dinero, pero la diferencia fue que nunca lo acepté. Esa es una credencial que yo puedo exponer”.

¿Cuál fue la motivación por la que ha decidido cambiarse de las comunicaciones a la política?

No es nada nuevo para Edwin el hecho de que quiera servir ahora en otra trinchera. He sido una persona que ha trabajado en lo social desde pequeño, me ha interesado. Sembramos árboles, barrimos las calles, pintamos las cunetas, construimos una cancha de basquetbol, una clínica asistencial en la colonia, ayudábamos a la gente, le llevábamos juguetes a los niños. Esa parte social Edwin siempre la tuvo, pero nunca fui un miembro de un partido político. Yo creo que me he desarrollado en una función social que me ha identificado así plenamente, ayudar a los demás. Entrevisté a varios colegas para hacer un reportaje que se llamaba “El papel de la prensa en el proceso de paz”, me dijo un colega: “Edwin, los periodistas somos la conciencia crítica de la sociedad” y eso me dio todavía más fuerza. Entonces, mis notas periodísticas, mis entrevistas en los espacios donde yo he estado, siempre las trabajé desde el punto de vista a favor de la población.

¿Cómo manejar que hay quienes consideran que un periodista que cambia al ámbito político es como si ha cometido una traición al periodismo?

Yo no creo eso. Porque quienes piensen eso es como que crean que tú estás haciendo algo malo y yo no estoy haciendo nada malo. Al contrario, si el periodismo me permitió capacitarme, enterarme y empaparme de la realidad que viven muchos salvadoreños para que ahora yo decida otra cosa diferente y hacerlo mejor, desde la política, yo no creo que sea traición. Y la sociedad misma te dice que hay que hacer cambios, ¿cómo es posible que queremos hacer cambios y cuando los queremos meter nos apedrean, nos insultan y nos dicen de tantas cosas? Es paradoja para mí.

Se critica que los diputados tienen beneficios y no renuncian a ellos, a pesar de hablar de austeridad, ¿en sus aspiraciones qué pasará con esos beneficios?

Creo que hay que ser objetivos también, porque si yo como periodista critiqué muchas cosas de esas y las señalé, yo creo que ahora me tocará actuar si llegara a quedar como diputado. Nosotros como periodistas ¿qué hacíamos? Llegábamos, sacábamos el carro para ir a reportear y regresaba y quedaba en el canal y te ibas en bus o en tu carro. Entonces yo podría hacer lo mismo. Y otra cosa, como periodista tú sabes que nosotros estamos expuestos a corrupción también. ¿Cuántas veces alguien te ha ofrecido dinero? A mí me ofrecieron muchas veces dinero, pero la diferencia fue que nunca lo acepté. Y esa es una credencial que yo, con toda honorabilidad, puedo exponer.

¿Cómo va a hacer para no ceder a las presiones que imponga un instituto político?

Yo creo que el verticalismo en los partidos hay que respetarlo, yo no voy a ir en contra de un secretario general, un secretario departamental o de un jefe de fracción, porque no sería correcto. Si la misma Palabra dice que hay que respetar a nuestras autoridades. Que va a haber presiones, va a haber presiones, yo no lo dudo. ¿Que cómo las voy a enfrentar?, esa va a ser la diferencia y no las puedo verter porque no sé cómo van a ser y no tengo una bola de cristal para poder hacerlo.

Estoy comenzando en esto, pero las luces que he visto, de la apertura que se me ha dado, me parece. Yo puedo decirte algo, espero haber tomado la mejor decisión en llegar al PCN. Yo estoy confiado en eso. Mi concepto se llama “trabajo seguro”.



Edwin Góngora



Cargo:

Periodista.

Trayectoria:

Desde 1989 reportero de radio, periodista y presentador de noticias de televisión y medios digitales.