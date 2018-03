Vacío de información en CV de S. Cerén genera disconformidad

Lee también

El vacío de información que hay en la hoja de vida del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, que Casa Presidencial (CAPRES) entregó la semana anterior, no llenó las exigencias de la ciudadana Sonja Christina Wolf, así lo informó el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Jaime Campos.El currículum vítae del presidente fue entregado después de que la peticionaria apeló ante el IAIP porque el que le proporcionaron no cumplía con los estándares de una hoja de vida. Con la información que entregaron la semana pasada, la peticionaria está disconforme porque hay un vacío de información que abarca un período de más de 20 años, desde 1979 a 2000. El IAIP estudiará la disconformidad y determinará si CAPRES debe hacer más modificaciones al documento.Ante esto, el oficial de Información de la Presidencia, Pavel Cruz, dijo que habían cumplido con la resolución del IAIP, ya que en ella les pidieron que omitieran las valoraciones sobre el trabajo del presidente, y lo adecuaran al formato que se utiliza en las hojas de vida donde lo que se hace es poner las actividades que se desarrollan en un período de tiempo y el lugar donde suceden; que en la sentencia no se hizo referencia al contenido.Cruz agregó que es de dominio público que durante el período que va de 1979 al 2000 el actual presidente de la república estaba participando en actividades del conflicto armado y después en las que implicó la creación de su partido, el FMLN.“Si hay inconformidad y si el instituto establece que el currículum publicado aún no reune con los requisitos (...) no tenemos ningún inconveniente en completar el currículum”, aseguró el oficial de Información de CAPRES.