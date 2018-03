Vacío legal no permite la suspensión de las licencias

Lee también

Cancelar la licencia de conducir a una persona que provoque un accidente de tránsito con víctimas o que maneje en estado de ebriedad no es una posibilidad en estos momentos por vacíos legales, expresó ayer el director de general de Tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT), Edwin Flores.Ante el aumento de percances y víctimas, así como la constante detención de conductores peligrosos, Flores indicó que no pueden actuar de hecho y cancelar licencias. “No podemos actuar a la ligera, implicando esto y estando conscientes que sería lo más justo, aunque no sería legal”, expresó.Recordó que desde 2012 está en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para establecer sanciones más rigurosas como aumentar algunas multas a $250 y $500, y suspender licencias.“Esperamos que tenga eco este tipo de situaciones en ellos y que procedan a autorizar las reformas legales que nosotros venimos impulsando”, agregó.La actual normativa permite tomar algunas medidas administrativas. “Lo que nosotros hacemos cuando se identifica a una persona reincidente en la comisión de infracciones de tránsito, de la misma naturaleza, y de eso sí tenemos la facultad legal para hacerlo, es que después de cuatro faltas en un mismo período fiscal están obligados a ir a un curso de reeducación vial”, indicó.De la misma forma, las personas detenidas por conducción peligrosa, además de pasar detenidas 72 horas, deben asistir a un curso de sensibilización para recuperar su licencia y pagar la multa de $57.14.Ese sería el caso de los 67 conductores peligrosos detenidos en el periodo vacacional, 23 de ellos detectados en los controles antidopaje que hizo el VMT. Del 23 de diciembre de 2016 al 2 de enero de 2017 realizó 5,480 pruebas de alcotest y 308 por drogas.El plan operativo de 2017 busca reducir accidentes y preparar el examen psicológico como requisito para la licencia de conducir. El aumento de vehículos también incide en la accidentalidad, pues hay 1,008,080 unidades en el país.