Vacuna de AstraZeneca: Todo lo que debes saber sobre su efectividad y riesgos tras la experiencia internacional

La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica sueca británica AstraZeneca en contra del covid-19 comenzará a aplicarse en El Salvador este miércoles, tras la adquisición y llegada al país de 20 mil dosis.

La vacuna es una de varias que se han desarrollado en el mundo en la carrera contra la pandemia y en este resumen te presentamos toda la información que se ha generado sobre ella a nivel internacional y debes conocer.

Fabricación

La vacuna de AstraZeneca es más barata y fácil de producir. Fue diseñada en los primeros meses de 2020 y probada en abril en los primeros voluntarios.

Es un tipo de vacuna con vector viral, es decir, un virus genéticamente modificado. Usan como agente transportador un virus inofensivo para el organismo, el cual lleva pequeños fragmentos del virus que causa la covid-19, y hace que las células produzcan una proteína específica del virus que es inofensiva y permite que el sistema inmune de la persona que la recibe reaccione contra ella. De esta misma forma funciona la vacuna rusa Sputnik V.

Con esta comparte la ventaja, frente a las otras de Pfizer y Moderna, que puede almacenarse a temperatura normal de un refrigerador, mientras las otras necesitan temperaturas de -20 °C (Pfizer) y -70 °C (Moderna).

Estas últimas también se diferencian en que son hechas con ARN mensajero del virus y provocan el mismo efecto.

¿Qué tan efectiva es?

La vacuna de AstraZeneca tiene una efectividad del 70.4 % de los casos, según resultados de estudios difundidos en noviembre de 2020. Este es un nivel más bajo de la efectividad de las vacunas de Pfizer y Moderna.

¿Cuál es el nivel de aprobación?

Al contrario de las vacunas de Pfizer y Moderna, la vacuna de AstraZeneca no ha sido aprobada aún por la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA).

En diciembre, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) informó que había aprobado su importación, distribución y uso en El Salvador bajo una licencia especial por emergencia.

El Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones (CAPI) dijo en enero que no habían dado su aval para el ingreso de la vacuna de AstraZeneca a El Salvador porque no hay evidencia suficiente para recomendarla, lo que no significaba que fuera mala, sino que se necesitaban más estudios internacionales. En tanto, sí han dado el aval para el ingreso de la vacuna Pfizer.

¿Cuál es el riesgo?

Los efectos secundarios esperados son los “comunes y esperados”, según el director ejecutivo de la DNM Francisco Bosco. Estos son “enrojecimiento, fiebre, dolor de cabeza”.

Por otra parte, mencionó que quienes tienen un proceso alérgico o “han sufrido hipersensibilidad previamente” podrían sufrir un “shock anafiláctico, que es una reacción adversa seria e inesperada”.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la anafilaxia es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo ante un químico convertido en alérgeno. Sucede rápidamente tras la exposición y compromete todo el cuerpo. Necesita atención médica inmediata. Entre los síntomas de la anafilaxia se encuentran el dolor abdominal, sentirse ansioso, molestia en el pecho, diarrea, dificultad para respirar, tos, ruidos respiratorios, dificultad para tragar, mareo, congestión nasal, enrojecimiento de la piel o picazón, náuseas y vómitos, palpitaciones, mala articulación del lenguaje, hinchazón de la cara, ojos y lengua y pérdida de conocimiento.

¿Cómo se aplican?

Se aplican en el brazo. Son dos dosis, con una diferencia desde cuatro hasta doce semanas entre cada una. En El Salvador no se ha informado el intervalo con el que serán aplicadas.

¿Quiénes pueden utilizarla?

Será aplicada a las personas mayores de 18 años. Las pruebas en personas menores de esa edad no han sido realizadas, por lo que no se conoce su efectividad o consecuencias.

En varios países europeos están recomendando que solo sea utilizada en personas menores de 65 años. En naciones como Suecia, Austria y Polonia el rango se ha bajado incluso hasta los 55 años.

La vacuna está contraindicada para las personas con hipersensibilidad a sus componentes.

¿Protege contra las nuevas cepas del virus?

El director ejecutivo de AstraZeneca Pascal Soriot dijo en diciembre que “creen” que la vacuna debería ser eficaz contra la variante del coronavirus descubierta en Reino Unido pero “no podemos estar seguros” y “vamos a probar eso”.

Por otra parte, la eficacia de la vacuna es “limitada” en la variante del coronavirus en Sudáfrica, según un estudio científico en el que participaron dos mil voluntarios, por lo que su aplicación fue suspendida en dicha región, aunque ya había recibido un millón de dosis de la vacuna. El estudio indicó que es efectiva en infecciones severas pero ofrece “protección mínima” en los casos leves y moderados.