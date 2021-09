Vacunar a niñez no es prioridad en este momento

El gremio médico reaccionó alarmado inmediatamente después de que el presidente Nayib Bukele anunciara el lunes por la noche, vía Twitter, que en El Salvador ya está autorizada la vacunación contra el covid-19 para la niñez entre 6 y 11 años de edad y alentara a padres y madres de familia a agendar cita para la inmunización.

La primera en pronunciarse fue la Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES), que expresó su desacuerdo con la medida a través de un comunicado oficial en el que expuso dos argumentos: falta de discusión y consenso, y falta de evidencia científica.

"La decisión no ha sido completamente consultada con los representantes de las diferentes autoridades científico-médicas que componen el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones (CAPI)", reza la misiva de los pediatras, en primer lugar; y en segundo, anota que "aunque se disponen de ciertos datos de seguridad e inmunogenicidad de las vacunas contra el covid-19 en edades pediátricas, no existen datos de eficacia suficientes que puedan respaldar la decisión".

Ni la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ni la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) han avalado la aplicación de ninguna de las vacunas que existen contra el covid-19 en menores de 12 años.

"No existe una autorización de ningún ente regulador en el mundo que apruebe la utilización de cualquier vacuna en población de niños entre 5 y 11 años. Hay solamente un estudio de la vacuna china, la Coronavac, publicado en junio de este año en la revista The Lancet, que evaluó los efectos adversos en fases 1 y 2 en población infantil y concluyó que se necesitan estudios de fase 3 para establecer seguridad y ausencia de efectos adversos en niños", explicó el epidemiólogo Alfonso Rosales, radicado y ejerciendo la profesión médica en Estados Unidos.

Pero esa no es la única razón por la que desaprueba el anuncio del Gobierno, hay otra más importante: las autoridades sanitarias debieron tener en cuenta que no es la niñez la que más está contagiándose y contagiando a otros grupos poblacionales; y tampoco es la niñez la que más está requiriendo servicios de hospitalización en esta tercera ola de la pandemia.

La mayor cantidad de infecciones del coronavirus SARS-CoV-2, según los últimos datos oficiales publicados en la página electrónica covid19.gob.sv, donde el Gobierno informa sobre la situación de la enfermedad, dan cuenta de un total de 99,701 casos confirmados en el país, de los cuales solo el 1.5% (1,578 pacientes) corresponde a menores de 9 años.

En cambio, según estas mismas estadísticas, actualizadas por última vez a las cero horas de ayer, el 78% de los casos confirmados corresponden a adultos entre los 20 y los 59 años, es decir, 78,120 pacientes.

"Entonces, independientemente de los estudios de seguridad de las vacunas para niños, la pregunta que yo me hago cuando leo la nueva política de inmunización del Ministerio de Salud es: ¿Es prioridad y es responsable vacunar contra el covid-19 a los niños menores de 12 años en El Salvador?", cuestionó el especialista.

En El Salvador no hay información alguna sobre las características de los pacientes que están hospitalizados por el covid-19; sin embargo, se sabe que a nivel global, solo 0.007% de la niñez afectada con covid-19 requiere una cama de hospital, mientras que los adultos de 65 años o más representan el 30% de los hospitalizados, destacó Rosales.

"Yo tengo dos tópicos por los que no estoy de acuerdo con esta nueva política de vacunación: uno es que si la estrategia de vacunación está enfocada a proteger la salud pública de El Salvador, incluir a los niños en este momento no es lo más adecuado, porque hay que enfocarse en los adultos y no en los niños; y la segunda cuestión es que hasta el momento no hay ninguna evidencia de que sea seguro vacunar a la población de niños entre 5 y 11 años sin tener ningún efecto adverso", concluyó el médico.

El infectólogo Iván Solano también hizo referencia al único estudio publicado en junio por la revista británica médico-científica sobre la vacuna de Sinovac, sobre el cual detalló que solo fue realizado entre 600 menores de 12 años y explicó que los estudios de fase 2 buscan saber si la vacuna es segura o si produce una respuesta adecuada de anticuerpos de protección, por lo que "se está saltando fases el Gobierno" al avalar la vacunación en este sector poblacional.

Por otra parte, Solano, quien es miembro asesor del CAPI, confirmó la advertencia de la ASOPEDES en cuanto a que dicho comité no ha sido consultado sobre esta nueva política de inmunización.

"El señor presidente de El Salvador está tomando decisiones que ponen en riesgo a la niñez, basado en información que no está científicamente comprobada", declaró Solano, quien calificó la medida anunciada por el presidente Bukele como una nueva "cortina de humo por parte del Gobierno".

La FDA publicó el 10 de septiembre un comunicado en el que intenta haceraclaraciones a padres y madres de familia y al propio gremio médico sobre las vacunas en menores de 12 años y en su texto destaca que "es importante que los ensayos clínicos se completen antes de vacunar a los niños pequeños, para que el equipo de la FDA puede realizar una evaluación exhaustiva y garantizar que los datos muestren que la vacuna en consideración funciona para prevenir el covid-19 en niños pequeños y no causa problemas de seguridad inesperados".