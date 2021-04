Vacunatorios contra coronavirus reportan retrasos

A raíz de una suspensión del proceso de vacunación contra el covid-19 durante el recién pasado fin de semana, ayer fueron reportadas nuevas aglomeraciones en algunos vacunatorios, según reportaron afectados. Para contrarrestar las multitudes, las autoridades se vieron obligadas a habilitar un sistema de servicio de transporte para trasladar a los pacientes hacia el Hospital El Salvador y así descongestionar los centros.

Los casos fueron reportados en los vacunatorios habilitados en el ISSS Atlacatl, en San Salvador, y en el de la San Antonio Abad. También hubo denuncias de irregularidades para recibir sus dosis en el Hospital El Salvador el fin de semana .

En el vacunatorio Atlacatl, la concentración de personas tuvo lugar luego de suspender la vacunación durante el fin de semana, por lo que se dio un choque de citas: se juntaron los que tenían citas para el fin de semana con los que tenían cita para ayer lunes, según explicó una fuente de la unidad que pidió anonimato.

La persona que habló no supo aclarar la causa de la suspensión de las citas: "No le puedo dar más detalles porque no nos informaron nada. No sé si es porque no habían vacunas para poner, por falta de papelería o para que descansáramos, desconocemos. A nosotros solo nos dijeron que no se iba a vacunar", explicó.

"A las 8 (a. m.) estaba más lleno, habían unas 300 (personas), por eso se está mandando a la gente para el Hospital El Salvador; ya ahorita ya bajó la cola. Como había gente citada del fin de semana que no se atendió; y también de los que vienen a recibir su primera y otros su segunda dosis", detalló esta persona.

En una visita que realizó LA PRENSA GRÁFICA al ISSS Atlacatl, en horas del mediodía, más de 100 personas esperaban recibir una dosis de la vacuna contra el coronavirus, la mitad de ellas descansaban bajo cuatro canopys; y quienes no cabían (personas de la tercera edad casi en un 100%) se protegían del inclemente sol entre las ralas sombras que proyectaban los pocos árboles sin hojas del lugar.

"Mire: a las personas, cuando vienen entrando, le preguntamos si van a recibir la vacuna por primera vez. Si dicen que sí, las mandamos a hacer fila y a que esperen que venga un microbús que los lleve al vacunatorio del Hospital El Salvador. Los llevan y los traen de regreso. Pero se tardan, por toda la trabazón, para llegar. Quizás cada 20 minutos están saliendo. Estamos haciendo eso para descongestionar un poco", expresó un vigilante de una compañía privada, quien, de forma improvisada, lideraba la logística para ordenar a quienes iban llegando.

Don Carlos Ascencio, un sexagenario citado para la 1 de la tarde, se mostró inconforme con la medida: "Para ir a vacunarme hasta allá de una vez me hubieran dicho porque así yo me movía. Esto es falta de planificación", señaló luego de estar 40 minutos apoyado en su bastón esperando su turno para subir a un microbús.

Una enfermera detalló que todos los citados al ISSS Atlacatl debían vacunarse ahí. "No se puede cambiar de centro de vacunación; no le puedo garantizar que en otro sitio será atendido. Si usted es de primera o de segunda dosis y le corresponde acá debe esperar", afirmó categórica.

Una situación similar tuvo lugar en el vacunatorio de San Antonio Abad. Ante la aglomeración y la falta de distanciamiento físico, las autoridades de Salud también enviaron transporte para llevarse a pacientes al HES.

DESABASTECIMEINTO

"El fin de semana se suspendieron actividades porque hubo un desabastecimiento por cuatro horas aquí. Los (vacunatorios) que estaban poniendo la dosis era porque ya la tenían. Ahorita sabemos que hay un desabastecimiento que posiblemente se resuelva con las vacunas que llegaron ahora", detalló ayer una fuente del megavacunatorio.