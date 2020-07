Valdivieso: "Nuestro partido representa una alianza de sectores"

La diputada Patricia Valdivieso asumió como la segunda al mando en el Consejo Ejecutivo Nacionalista (COENA) luego de que el cargo quedara vacante tras la salida de Gustavo López Davidson y el ascenso de Erick Salguero. Asegura que afronta el reto con la responsabilidad que le supone ser hija de fundadores del partido, al tiempo que afirma que no buscará la reelección como diputada, por una decisión familiar. Dijo que desde su cargo trabajará para que se apliquen los principios y objetivos del partido, e inculcar la ideología de ARENA para definir el rumbo del partido.

¿Cómo se dio la posibilidad de llegar a la vicepresidencia de ideología del COENA? Usted no estaba en ninguna de las planillas que participaron en las internas del año pasado.

El día que anuncié que ya no iba a correr como candidata para la próxima legislatura, y yo creo que tenía tanto tiempo de decirlo que no lo creían. Un día después recibí la llamada del presidente (Erick Salguero) quien me dijo que me estaban considerando y la verdad para mí, como hija de fundadores y que de niña vi cómo construían los principios del partido, los objetivos y los ideales que lo regían, fue algo a lo que no pude decir que no, y me sentí muy satisfecha porque es algo que siempre me ha gustado. Creo que los ideales, los valores del partido son los que hacen países de éxito, siempre y cuando sean aplicados de verdad y cómo deben ser.

¿Qué le significa ser la segunda al mando en el partido?

La vicepresidencia de ideología es pues la segunda al mando y para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta para esa posición. Nuestro partido representa una alianza de sectores nacionales que son los que nos dan la vida a ARENA y al país. Tengo, como lo dice el artículo 25 de nuestros estatutos, que la vicepresidencia es la responsable de fomentar la ideología republicana, democratica y nacionalista en toda la nación. Imaginate esa responsabilidad tan grande, pero tan noble que no es más que hacer saber a la gente qué es ARENA. También tengo que dirigir el instituto político del partido lo que para mi es un orgullo porque mi papá lo creó y organizó.

¿Se ha reunido con Erick Salguero para definir el rumbo que debe llevar ARENA?

Eso lo hicimos incluso antes de haber comprobado que yo iba dejar de participar en las internas. Sí hemos hablado y es sobre que se apliquen los principios y objetivos del partido, que es la verdadera ideología que muchas veces se ha tratado de hacer creer que no hay que tener ideología y es todo lo contrario porque todos tenemos en qué creer.

¿Cómo se toman las críticas hacia el partido desde el Ejecutivo?

Siempre habrá detractores y eso lo entiendo, en especial cuando estamos viendo los ataques a cualquier oposición del Gobierno y cuando hablo de oposición es porque hemos sido electos por los salvadoreños como la oposición del Gobierno y no hemos sido irresponsables, sino que hemos sido responsables y vigilantes que se respeten las leyes, las libertades y eso es lo que ha sido criticado de manera irresponsable, con insultos. Todo es lógico porque hemos visto como se actúa en el país, que desde el 9 de febrero hemos visto intentos de golpes de Estado, persecusión a opositores, que se reta a la Sala. Ahí es cuando se entra al problema que no se quiere limitar con leyes lo que es el poder. Cuando se irrespetan esas leyes están bloqueando el funcionamiento de esos pesos y contrapesos porque qué hace que exista una verdadera libertad, alguien con todo el poder se corrompe, y ejemplos hay varios: Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro, todos han comprobado que cuando se concentra el poder en manos de poquitos hay abusos y es una aberración.

¿Por qué ya no correr por otro periodo?

Yo siempre vi los cargos públicos, y la política en sí, como algo que no es para siempre. Pienso que para construir país no es solo desde un cargo público. Claro que la Asamblea Legislativa es un mundo apasionante, siempre me gustó y me encanta el trabajo legislativo, pero ya había tomado la decisión de volver al trabajo privado y más familiar porque la política absorbe mucho tiempo. Ha sido una decisión de familia, la verdad.