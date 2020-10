Valoran que el Gobierno busca que no aprueben presupuesto

Que la Asamblea Legislativa no apruebe el proyecto de Presupuesto General del Estado 2021 es el objetivo que el Ejecutivo persigue para así tener un rédito electoral, según mencionaron diversos analistas económicos, quienes aseguraron que existen deficiencias técnicas y económicas en la proyectos presentado el pasado miércoles.

En el documento presentado al parlamento, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, estimó un presupuesto de $7,435.3 millones con una proyección de recaudación fiscal de $5,169.9 millones y un crecimiento de 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB), así como un financiamiento por medio de deuda de $1,342 millones.

“No es el presupuesto que el país necesita sino el que políticamente sirve para ganar

las elecciones.”.

Mauricio Choussy, economista salvadoreño

Ante estos datos, el economista Mauricio Choussy y el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, aseguraron que el presupuesto está hecho para que no lo aprueben y desprestigiar más a los diputados en un periodo preelectoral en el que el Gobierno busca alcanzar una mayoría en la Asamblea Legislativa.

"No es el presupuesto que el país necesita sino el que políticamente sirve para ganar las elecciones. El país necesita un presupuesto para la recuperación y para evitar una crisis económica", expuso Choussy. Rubio, por su parte, calificó la propuesta como "un presupuesto descabellado" y a su criterio la explicación es que "o es una incapacidad absoluta o hay una mala intención de tener ese presupuesto con intención más político electoral que ellos saben que es burdo, descabellado que saben que la Asamblea lo rechaza y con ello seguir peleando".

En caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe la propuesta hecha por el ministerio de Hacienda, el Ejecutivo tendría que iniciar el 2021 con el presupuesto que fue aprobado para el ejercicio fiscal 2020, es decir $6,426.1 millones.

“O es una incapacidad absoluta o hay una mala intención de tener ese presupuesto con intención más político electoral ”.

Roberto Rubio, director ejecutivo FUNDE

Para Luis Membreño, está opción "al final de cuenta talvez sería mejor", aunque no le permita al Gobierno subir salarios como prometió pues a su criterio "es demasiado riesgoso aprobar un presupuesto con estas características (presentadas para 2021). La Sala pidió que no se sobrestimaran ingresos y no se subestimaran gastos y parece que ambas cosas están sucediendo".

Diputados de la Asamblea Legislativa consideraron el pasado jueves que los datos proporcionados por el Gobierno sobre la estimación de crecimiento económico, los ingresos que se proyectan obtener a través de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) despiertan sospechas de una posible inflación de datos debido a que el país atraviesa una situación de crisis generada por la pandemia del covid-19, la cual hizo que según datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR) la caída de la economía nacional llegó al 9.3 % a junio, mientras que solo en el segundo trimestre del año el PIB se redujo 19.2 %.

Rubio también consideró que la Asamblea debe valorar "la intención de mantener la opacidad del mismo presupuesto que lleva señales para opacar el uso de fondos. Casualidad que a todos los entes contralores tengan reducción".

Consideraciones para el presupuesto

El Departamento de Estudios Económicos de FUSADES presentó diez consideraciones para el presupuesto:

1. Presupuesto Especial

El Presupuesto 2021 es especial en un período de gran incertidumbre por la pandemia; se necesita lograr el equilibro entre atender las necesidades de la emergencia y asegurar la sostenibilidad fiscal.

2. Responsabilidad fiscal

Por ley las autoridades deben cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y establecer nuevas metas fiscales, y cambiar las reglas institucionales que rigen el uso de LETES.

3. Consenso y liderazgo

Para poder superar esta crisis se necesita de un amplio consenso nacional entre los Órganos del Estado, empresa privada y sectores de la sociedad civil. Esto requiere liderazgo, voluntad política y consensos.

4. Estrategias

Junto con expertos debe formularse la estrategia de salud, económica y social, contar con planes y presupuestos.

5. Legal y transparente

El Presupuesto 2021 debe ser apegado a la ley, completo y transparente; y ser lo suficientemente flexible ante el entorno incierto postpandemia.

6. Enfoque de resultados

La Fundación menciona que es necesario, como país, disponer de un Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados (PPER), el cual ahora es más urgente.

7. Gastos por emergencia

Se deben identificar los gastos por la emergencia; y transparentar la deuda autorizada en 2020 y que se obtendrá hasta el 2021, aprovechando para racionalizar la desproporcionada solicitud de deuda por la emergencia.

8. Ahorro en gasto

El financiamiento para combatir el covid-19 necesitará recursos adicionales, pero no se debe recurrir únicamente a deuda, sino también debe haber un verdadero ahorro por el lado del gasto.

9. Remuneraciones

Se debe cumplir la sentencia de la Sala de los Constitucional sobre la racionalización del gasto. Uno de los rubros que debe ser ordenado es el de las remuneraciones y la aprobación de la Ley de la Función Pública es urgente

10. Eficiencia

Ante las distintas necesidades y los recursos escasos, la eficiencia y transparencia del gasto es imperativo.