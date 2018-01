Vamos a hacer soluciones nuevas a problemas viejos”

Después de 20 años, Julio Funes decide probar suerte nuevamente como candidato a alcalde por el PDC en el municipio de Usulután. En aquella ocasión asegura que tenía 27 años y no mucha experiencia; sin embargo, valora que quedó en tercer lugar por debajo del FMLN y ARENA (que ganó la alcaldía). Reconoce que hasta hace algunos meses estaba decepcionado de los políticos del país y que incluso no tenía motivación de ir a votar, pero asegura que la insistencia de muchas personas de su entorno familiar y de amistades lo impulsaron a aceptar la propuesta de la dirigencia del partido verde.

¿Qué lo motivó a aceptar la candidatura?

Yo tengo más de 20 años de regalar juguetes a niños humildes, y comencé a buscar más apoyo hace 10 años con usulutecos residentes en distintas partes del mundo, y cuando vieron este tipo de actividades, me comenzaron a decir que por qué no me metía en política. Me costó tomar esa decisión porque soy de las personas que están totalmente decepcionadas de los políticos en El Salvador, es una lástima cómo han sido irresponsables con el pueblo. Incluso no pensaba ir a votar en las próximas elecciones, como repudio a esa actitud y ese comportamiento, y luego reflexionando me dí cuenta de que criticar es fácil, y tengo el compromiso como ciudadano de organizarme e intentar hacer algo por Usulután.

¿Ha participado anteriormente en política?

Con el PDC hace justamente 20 años, como candidato a alcalde, y en ese momento estaba motivado a conocer el tema político. Era un jovencito de 27 años y eso no me ayudó, el hecho de ser muy joven. A pesar de ello, quedé en tercer lugar, ya que la elección la ganó ARENA y el FMLN en segundo lugar. Después ya no me quise meter en política.

¿Qué problemas ha identificado en el municipio que urgen solucionar?

Vamos a tener que hacer soluciones nuevas a problemas viejos. Los problemas son comunes en Usulután, ya que hace 20 años, 30 años, son los mismos problemas. Lo que más pide la gente cuando uno va a las comunidades son calles, el tema de la basura, alumbrado público, desorden en los mercados, en el tráfico, y parques, lugares de recreación, atención a la juventud.

¿En qué se va a enfocar en caso de ganar la alcaldía?

El plan de gobierno (municipal) va encaminado a cómo proponemos proyectos y tratar de llegar a sectores olvidados. Nos vamos a enfocar en los problemas de la gente, porque no vamos a llegar a hacer mi voluntad o la del concejo, tienen que ser necesidades que el pueblo pida (resolverle). Vamos a darle vida a los cabildos abiertos.

¿Es consciente de la deuda existente en la alcaldía?

Tengo conciencia de que la condición económica de la alcaldía es totalmente difícil, ¿qué vamos a hacer? Primero, voy a tener que aprender a trabajar con los pocos recursos que tiene la municipalidad y, segundo, nos vamos a ir por la vía de la gestión, y nos pueden ayudar organizaciones no gubernamentales, podemos sentarnos con el gobierno central, vamos a visitar embajadas y vamos a hacer hermanamientos con ciudades importantes. Hay muchos usulutecos exitosos en Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos.

¿Qué opina de los concejos plurales?

Creo que es un adelanto a la democracia. La democracia es la mejor forma de gobernar, es el poder que radica en el pueblo. Los concejos plurales son un principio de la democracia. Soy una persona concertadora y voy a aprender a concertar con personas que son de otro pensamiento ideológico. Lo que vamos a tener que hacer es conciencia en ellos, porque el pueblo usuluteco los eligió para trabajar.

Respecto de la educación, ¿tiene un proyecto especial?

La educación ha estado olvidada en Usulután. Tenemos que enfocarnos en que la educación es la única herramienta que nos sirve para transformar sociedades. Vamos a tener que ver cómo apoyamos la educación de manera formal e informal. Ya tengo pláticas adelantadas con la Universidad Gerardo Barrios, donde vamos a hacer un convenio de entendimiento, donde nos van a dar becas técnicas, donde la universidad nos dará el 50 % y el otro 50 % la municipalidad. También vamos a crear una academia de inglés municipal, donde el recurso humano lo pondrá la universidad, y nosotros el material didáctico, y vamos a hacer un convenio para crear escuelas deportivas en distintos niveles junto a la alcaldía y la directiva de Luis Ángel Firpo.

¿Cómo ve las posibilidades de ganar?

Me siento tranquilo porque cuando voy a visitar las comunidades me dicen que ya no quieren más de lo mismo. El 25 de junio, cuando me eligen como candidato, muchos partidos grandes me dijeron que solo a traer van a ir, hoy me siento tranquilo que dicen que no van a ganar, sino que van competir con Julio Funes.

En caso de no ganar, ¿formaría parte del concejo plural?

Siempre, pero este proyecto lo he puesto en las manos de Dios para que nos oriente, vamos a tomar con mucha madurez la decisión del pueblo. A mí no me quita el sueño no llegar a la alcaldía; yo trabajo, soy director de un centro educativo, soy catedrático universitario, soy supervisor del proyecto de modalidad flexible. No lo estoy haciendo porque no tengo trabajo, lo estoy haciendo por demostrar que si alguien quiere, puede, y estamos dispuestos a trabajar para transformar Usulután.