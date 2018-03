Vamos a llegar el 1.º de mayo claros de los problemas y las necesidades”

Tras un triunfo que considera histórico en San Salvador, Ernesto Muyshondt habló con la PRENSA GRÁFICA sobre los preparativos del equipo de transición con la actual administración del partido FMLN y de las propuestas que quiere ejecutar en el primer año de gestión. Además, menciona que en la campaña hubo ataques hacia él incluso desde ARENA.

Ernesto Muyshondt se proclama como “alcalde electo” de San Salvador

No hay resultados oficiales, pero hay una tendencia que lo da como ganador. ¿Cuál es el compromiso que asume para los próximos tres años de acuerdo con las propuestas que hizo?

En primer lugar, el agradecimiento a toda la gente que nos dio su apoyo, a todos los que trabajaron a lo largo de los últimos 10 meses en este proyecto desde que tomamos la decisión de buscar la Alcaldía de San Salvador. Hemos presentado una propuesta realizable a la que le vamos a dar seguimiento durante los próximos tres años y donde vamos a buscar priorizar adecuadamente los recursos de la alcaldía, administrar de manera eficiente, transparente, rendir cuentas a la ciudadanía y empoderar a los capitalinos en la toma de decisiones y en la priorización de los recursos. Vamos a trabajar para enfrentar los principales problemas que tiene la ciudad de San Salvador, que son la inseguridad, el desorden, la falta de oportunidades, el mal estado de las calles y la falta de inversión que hay especialmente en la zona oriental de la ciudad. Esperamos lograr liderar esfuerzos entre el sector privado, los trabajadores formales e informales, sector académico, los medios de comunicación, todos los actores involucrados o que nos puedan apoyar en promover una mejor ciudad de progreso, desarrollo, con más oportunidades y mejores empleos.

Las primeras promesas de Muyshondt como alcalde electo de San Salvador

¿Cuándo empieza la transición con la actual gestión?

El día de hoy (ayer) llamaré al alcalde Nayib Bukele y tal como él me lo ofreció la semana pasada, en esta semana estaríamos conformando equipos de transición para que puedan empezar a compartir información y a tener reuniones periódicas para poder nosotros, al llegar el 1.º de mayo, estar enterados en su totalidad de la situación real de las finanzas de la alcaldía, de aquellas obras que están en proceso y que a nosotros nos tocará culminar, del estatus y del seguimiento del presupuesto anual de la alcaldía y de aquellos programas que ellos como administración consideran que deben continuar, y poder tener un conocimiento profundo de toda la institución, de sus instancias y de su situación actual. Esperaría contar con la colaboración de Nayib así como él contó con la total colaboración y disposición de Norman Quijano cuando le entregó en 2015.

¿A quién designará en ese equipo? ¿Será usted quien lo lidere?

No, no me voy a involucrar yo directamente. Falta definir el número de personas que van a conformar cada equipo, pero sí ya tenemos en mente quién nos va a ayudar en cada una de las diferentes áreas.

¿Este triunfo fue por propuestas o por un voto de castigo hacia el FMLN?

Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Definitivamente es un voto de castigo hacia el FMLN por el pésimo gobierno que ha venido desarrollando a lo largo de los casi nueve años últimos, donde ha sido fracaso tras fracaso, que han generado miseria, sufrimiento y retroceso para el pueblo salvadoreño. Pero también ha sido un voto de confianza para ARENA, que ha sabido ser el partido que más se ha acercado a la gente, que más ha logrado representar el sentir y pensar de los salvadoreños y llevar soluciones y propuestas sensatas hacia los grandes problemas y las necesidades que están viviendo los salvadoreños, y en nuestro caso los capitalinos. También tiene que ver con qué partido presenta mejores candidatos, mejores propuestas, mejores opciones. Creo que el resultado de esta elección es una combinación de factores: un voto de castigo para el mal gobierno del FMLN y un voto de confianza por el buen trabajo de ARENA, de su dirigencia y de su militancia.

No puedo dejar de mencionar el gran apoyo que he tenido en mi familia, especialmente el de mi esposa, a lo largo de todo este trayecto que ha sido bien difícil, que ha sido también soportar muchos ataques sucios y mezquinos en contra de mi familia, esposa, mis padres, hermanos. Tengo dos hermanos, uno de ellos, Gerardo, dirigió toda la parte estratégica publicitaria, tanto la mía de San Salvador y, como estaba haciendo un buen trabajo, lo contrataron para que hiciera la estrategia del partido. Mi otro hermano vive en Estados Unidos pero vino a apoyarnos.

¿Fue una campaña limpia?

Creo que fue más limpia que otras compañas, pero siempre hay ataques de este tipo, me imagino que muestra de la desesperación al ver que los resultados no les favorecían, que iban muy atrás de las encuestas.

¿A qué ataques se refiere?

Una serie de ataques, algunos con nombre y apellido y otros que vienen de manera subterránea. Hemos sido objeto de ataques a través de seudoperiódicos que en algún momento pudieron gozar de prestigio internacional pero que ahora se han prestado a ser meras herramientas de activismo político o de ataques. También hemos tenido varios ataques anónimos que vienen de diferentes partes, incluso de mi partido, que se han sumado a este tipo de ataques. Creo que la mejor respuesta es el trabajo.

¿El tema de la reunión que sostuvo con las pandillas lo considera como un ataque?

Es una de las cosas como han tergiversado titulares y violado todos los códigos de la ética periodística alrededor de ese tema. Quien lo impulsó y quien lo ha seguido impulsando a lo largo de los últimos dos años, tergiversando totalmente una reunión que tenía como objetivo el que la gente pudiera ejercer su derecho al voto ante un pacto que había entre el FMLN y el gobierno de Mauricio Funes con estos grupos.

¿Se ha puesto un plazo para ejecutar las propuestas?

Tenemos un plan con acciones de corto, mediano y largo plazo, todo dependerá de la situación también en que encontremos las finanzas de la alcaldía. Pero también hay algunas de nuestras propuestas y de nuestros planes que requieren de comprometer recursos municipales y otros que no lo tienen y que lo podemos hacer con el apoyo de la empresa privada. Por ejemplo, nos hemos comprometido a construir y recuperar 60 canchas en el primer año. Nos hemos trazado la meta de poner 200 puntos de wifi gratis, en colaboración con empresas privadas en nuestro primer año de gestión. Con el tema de nuestro sistema de videovigilancia, tenemos que cumplir con todas las normativas de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, pero buscaremos iniciarlo en los primeros días de nuestra gestión. La búsqueda de los proveedores, socios o concesionarios, buscar la mejor arquitectura financiera para echar a andar ese proyecto que, como dije, la prioridad para nosotros es resolver el tema de la inseguridad, que es el principal problema que viven los capitalinos y que viven los salvadoreños.

El tema de los mercados, eso dependerá de varias cosas. Ya han sido dados en concesión por la actual administración mediante asocio público-privado, pero hay que impulsar una serie de gestiones como una permuta que se necesita en el caso del mercado que se construiría en el mercado exbiblioteca, que actualmente el terreno es propiedad del Ministerio de Educación, hay que hacer los trámites para una permuta y de permisos. Para el mercado que se construirá en el Hula Hula, hay que buscar alternativas temporales para quienes están actualmente vendiendo en esa zona. Vamos a iniciar con algunas de nuestras propuestas desde el día 1, por ejemplo, con abrir los concejos municipales a los medios de comunicación, el transmitirlos a través de internet. Eso es algo que lo podemos hacer desde el día 1.

Actualmente hemos recorrido un poco de los 1,200 centros poblacionales que tiene San Salvador. Me he comprometido a que antes de tomar posesión el 1.º de mayo, vamos a terminar de ir a los poco más de 200 centros poblacionales que no hemos ido todavía, y vamos a llegar el 1.º de mayo ya clarísimos de los problemas y las necesidades de cada uno de los centros poblacionales de San Salvador, y clarísimos de las prioridades, de los temas más urgentes que nos interesa llegar a resolver. No vamos a llegar a la alcaldía el 1.º de mayo a ver qué encontramos, sino que vamos a llegar con una idea clara de cómo está la situación real de la alcaldía y de qué es lo que tenemos que llegar a hacer para que se vea una diferencia marcada en nuestro estilo de gestión.

¿Qué pasará con la estabilidad laboral de los empleados?

Desde hace muchos meses hemos garantizado la estabilidad laboral. Todo aquel que cumpla su trabajo para la institución y en favor de la gente de San Salvador tiene garantizado su puesto, independiente sean de ARENA, sean del Frente o sean del Team Nayib.

De aquí a tres años, ¿con qué cambios visualiza San Salvador?

No vamos a haber resuelto todos los problemas, todas las necesidades que tiene la ciudad, pero sí vamos a haber logrado avances importantes y esperamos haber logrado que San Salvador tenga otra cara, que San Salvador sea una ciudad con muchas más oportunidades, con mucha más inversión, con mucho más empleo de calidad, una ciudad más ordenada, más segura, más limpia, con una mejor prestación de los servicios públicos que prestan las municipalidades, calles en mejor estado, más espacios de sano esparcimiento, más canchas, más plazas remodeladas y recuperadas.