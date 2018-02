“Vamos a recuperar el tejido social roto”: Tom Rodríguez, candidato a alcalde por Nejapa del partido ARENA

Tom Rodríguez, candidato a alcalde por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), planea gobernar en el municipio de Nejapa para el período 2018-2021. Es un agricultor y comerciante que desde 2015 ha dejado de ser espectador para involucrase en proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de los nejapenses. Durante este tiempo ha visitado diferentes comunidades para conocer la realidad que enfrentan las familias que habitan este municipio de San Salvador. Con su plan de trabajo desea impulsar el desarrollo urbano y social, mejorar las condiciones de salud, implementar programas económicos que incentiven la inversión de la empresa privada, fomentar el cuido del medio ambiente, así como trabajar en seguridad ciudadana.

¿Cuáles serán los principales puntos en su plataforma de trabajo?

Mi plan político se enfocará en cinco ejes: desarrollo urbano y social; daremos seguimiento a programas sociales: de deporte, informática, clases de inglés. El mantenimiento y creación de calles en el municipio. Mejoraremos las condiciones de alumbrado público y crearemos parques para el mejoramiento de las zonas verdes. El segundo es la salud: haremos un acercamiento de brigadas médicas permanentes a los diferentes cantones del municipio, ofreciendo consultas y medicamentos gratis a beneficio de los más necesitados.

Economía es el tercer eje de trabajo, en el que buscaremos generar las condiciones para facilitar los procesos de permisos a las empresas y microempresarios. Vamos a modernizar los servicios de la alcaldía a través de programas informáticos y capacitaremos el personal municipal. Además, haremos gestiones con la empresa privada para que invierta en el municipio, enfocándonos también en el desarrollo de la agricultura y ganadería.

El cuarto es el medio ambiente: vamos a fomentar el tema de reciclaje para que sea una fuente de ingreso, mejorar el servicio de las rutas de camiones recolectores y la flota vehicular, implementar un plan de limpieza de la flora y ríos para mejorar las condiciones de biodiversidad; la educación en el tema de disposición de desechos sólidos, entre otros.

El quinto eje es la seguridad ciudadana: trabajaremos en la prevención de la violencia a través de programas sociales y en la recuperación del tejido social roto; además, instalaremos videovigilancia en gran parte del municipio.

¿Subiría los impuestos en su gestión? ¿O qué medidas tomarán para el financiamiento de sus propuestas?

En el caso de las tasas municipales, se tiene que evaluar las condiciones de los servicios que se brindan por parte de la municipalidad. No se tiene contemplado tomar acciones que no estén en beneficio de la población. La estrategia para el financiamiento de los proyectos es llevar inversión por medio de la empresa privada. Estoy de la mano con el sector empresarial y haremos gestiones con diferentes sectores para trabajar en pro de las necesidades de la gente.

¿Qué estrategias están implementando para recuperar la alcaldía desde el último período (2009-2012) que estuvo gobernando ARENA?

ARENA quiere rescatar los proyectos de beneficio social y todas las iniciativas que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio. Desde hace más de dos años estoy visitando diferentes cantones, he ayudado a mis hermanos nejapenses en lo que he podido aportarles según sus necesidades, pero no es suficiente. Actualmente estamos visitando casa por casa y veo la realidad de la gente. No hay mejor estrategia que estar permanente en el territorio conociendo las necesidades y llevar soluciones reales a la gente.

¿Cuáles considera que son los principales errores en la gestión del gobierno actual?

No solventar los grandes problemas del municipio, y han tenido la oportunidad de hacerlo en seis años de gobierno. Han descuidado el medio ambiente, el mantenimiento de calles, el alumbrado público, la salud. Otro error es no acercar los diferentes servicios que brinda la alcaldía a la gente. No podemos tomar las mismas decisiones y esperar resultados diferentes.

¿Cuál es el mayor potencial que le ve al municipio de Nejapa?

Es un territorio potencial para la agricultura, ya que la mayor parte es rural y es una oportunidad para que la empresa privada pueda invertir en el municipio y poder generar empleo. A la vez, trabajar de la mano con los ciudadanos para empoderarlos y hacerlos partícipes de las soluciones de su territorio.

“Vamos a gestionar con las diferentes instituciones cooperación, convenios y generar las mejores condiciones para la inversión de la empresa privada”.