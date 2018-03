“Vamos a ver, ¡que lo presente, pues!”, reta el ministro Cáceres a Portillo Cuadra

Lee también

El ministro de Hacienda Carlos Cáceres retó está mañana en la entrevista República SV de Canal 33 al diputado de ARENA René Portillo Cuadra a presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre el presupuesto."El diputado Portillo Cuadra dijo de que iba a presentar uno, él es un buen abogado lo he visto especialmente cuando era académico ahora que es político yo puedo tener reservas", aseguró el ministro.El diputado señaló en días pasado que habían al menos siete leyes que no se cumplen en el presupuesto que Hacienda presentó, una de ellas es la ley de vacunas. Al respecto Cáceres dijo "yo creo que él está dando chocolate envenenado. Él dice lo de las vacunas y ¿quien es él para estimar si la vacuna es suficiente o no es suficiente?"Al finalizar el ministro retó al diputado a presentar el recurso pues, a consideración de Cáceres, ahora hay abogados que por cada ley que sale presentan recursos de inconstitucionalidad. "Vamos a ver, ¡qué lo presente pues", concluyó Cáceres.Hoy por la tarde está programada la Sesión Plenaria de la Asamblea Legislativa y se espera que se retome la discusión sobre el presupuesto. Tres de los cinco partidos con representación en el Congreso (ARENA, PDC y PCN) han cerrado filas al Gobierno y no darán sus votos si no se incluyen todos los gastos.El PCN junto al PDC piden la incorporación de más de $400 millones, que puede hacerse de forma escalonada, que serían complemento para pensiones, IPSFA, subsidio a la energía eléctrica, elecciones del 2018, escalafón, entre otros.