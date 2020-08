Vamos condenó evasión fiscal y tráfico de armas

El partido Vamos condenó los actos de evasión fiscal, así como cualquier acción por la que se trafiquen o vendan armas a grupos criminales, los cuales han sido denunciados en las últimas semanas por la Fiscalía General de la República.

En conferencia de prensa, la candidata a diputada Claudia Ortiz mencionó que desde sus orígenes el partido se ha mostrado comprometido con la lucha contra la corrupción tanto del sector público como en el privado.

"Ambos problemas tienen un impacto sumamente alto y sumamente grave especialmente en la población más vulnerable, aquella población que en estos momento está luchando por sobrevivir, los que están luchando en hospitales, que han perdido su empleo", mencionó Ortiz.

La candidata también dijo que como partido han presentado una propuesta de reforma a la Ley de Partidos Políticos a fin de que se cancele cualquier partido que esté involucrado en negociaciones ilegales con grupos criminales, permitan que sus candidatos lo hagan o no lo prevengan(...) En los hechos atribuidos a los ex Ministros de Defensa, al ex presidente del COENA, Gustavo López Davidson, y a los otros imputados de delitos, esperamos se les aplique el peso de la ley; pero también que no se politice su caso".