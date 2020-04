Varados en Panamá: "Nuestras hijas ya están sin alimento"

Renato y Fernanda llegaron a Panamá el 12 de marzo pasado con la ilusión de hacer negocios. El plan de esta pareja de esposos salvadoreños era permanecer seis días en ese país y poder comprar mercadería, pero la covid-19 les truncó la idea y les dejó en una crisis familiar y económica. Un día antes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió que el nuevo coronavirus era una pandemia.

Esa declaratoria hizo que el presidente Nayib Bukele ordenara restringir el paso por las fronteras de El Salvador y finalmente, una semana después, anunciara el cierre del aeropuerto para los vuelos comerciales. Una decisión que afectó de golpe, en cuestión de pocas horas, a miles de salvadoreños que estaban en el extranjero por estudio, trabajo o en capacitaciones. La Cancillería salvadoreña señala que son unos 4,800 los que han solicitado ser repatriados.

Renato y Fernanda (nombres cambiados) forman parte del grupo de varados. Ellos suman 45 días en Panamá y han tenido que soportar gastos inesperados, como la renta del apartamento que alquilaron para una semana. El costo es de $750 por mes. Para hacerle frente al pago han tenido que "topar" las tarjetas de crédito.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha publicado en sus redes sociales un formulario en el que pide los datos de los varados y las principales necesidades que tienen. Una gestión que inició el 27 de marzo pasado, pero hasta la fecha solo ha servido para que el Gobierno pueda elaborar un censo.

Renato dice han estado en contacto con la embajada de El Salvador en Panamá, pero no les ha dado información. "Yo hablé con la cónsul de El Salvador acá en Panamá. Me preguntó si ya habíamos llenado el formulario, pero no supo darme una fecha para regresar", dice.

Aunque sí les ofrecieron servir de puente con sus familiares en caso de requerir algún medicamento.

"¿Se imagina cómo podrían nuestras hijas salir a comprar alguna medicina para llevarla a Cancillería para que ellos nos las entreguen? No tienen dinero y ni pueden salir", señala Renato por medio de una llamada.

Así como Renato y Fernanda hay otros salvadoreños en Panamá. Han intentado organizarse al crear un grupo de WhatsApp y estar en contacto. Saben que suman unos 80 los salvadoreños varados en ese país.

La esperanza de los varados pasa por un resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó al Ejecutivo armar un plan ordenado para repatriarlos. El fallo del tribunal superior responde a una petición de amparo que presentó a finales de marzo el abogado José Ascencio Marinero, quien envió el escrito en nombre de casi 200 varados. Pidió que el gobierno gestione vuelos o alguna alternativa de retorno, por medio de sus consulados. Los salvadoreños, incluso, han ofrecido pagar sus vuelos y las pruebas de covid-19.

El viernes pasado, la Sala de lo Constitucional otorgó una única prórroga de siete días al gobierno salvadoreño para que presente el plan de repatriación. Ese plazo vence el próximo viernes. Ayer, la comisión política de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para superar el veto de Bukele al decreto que busca regular el retorno de los varados por la emergencia de la pandemia. Un acuerdo que debe pasar por el pleno el próximo jueves para quedar en firme. La muestra más clara del Gobierno en el tema son las fotos que funcionarios han colgado fotos en cuentas de Twitter donde aparecen en reuniones con la idea de armar el plan de repatriación.

Para mientras, Renato y Fernanda siguen en Panamá con un futuro incierto. La permanencia en el extranjero con recursos llevados al límite se suma al problema de que su negocio no puede seguir operando, pues se dedican a uno de los rubros más golpeados: el turismo.

Ambos poseen un pequeño hostal en el Pacífico. Se ubican en una de las playas del departamento de La Libertad, esas que desde el 21 de marzo pasado, cuando fue decretada la cuarentena, quedaron sin turistas.

"Nuestras tres hijas se han quedado solas en El Salvador, ya no tiene alimentos ni dinero. Pedimos al gobierno que nos permitan regresar", remata Renato.