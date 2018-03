Varias capturas tras seis homicidios en centro de S.S. por pugna entre pandillas y vigilantes

En la cuarta calle del Centro Histórico ocurrió un homicidio cometido por pandilleros en contra de un vigilante (1) pic.twitter.com/HOUo7Y5Hpm — LPGJudicial (@LPGJudicial) 15 de marzo de 2017

Escena en calle Gerardo Barrios. Foto Mónica Campos/LPG.

6 homicidios han ocurrido en menos de dos horas en diferentes puntos del Centro Histórico de San Salvador, según datos preliminares de PNC pic.twitter.com/1ZbX2o1fUE — LPGJudicial (@LPGJudicial) 15 de marzo de 2017

Foto Roberto Huete/LPG.

Foto Roberto Huete/LPG.

Foto Ezequiel Barrera/LPG.

Foto Ezequiel Barrera/LPG.

Foto Roberto Huete/LPG.





OTROS HOMICIDIOS

Seis personas fueron asesinadas esta mañana en el centro de San Salvador. El primero de los homicidios fue contra un vigilante. El hecho fue reportado antes de las 11:00 a.m. en la cuarta calle poniente. Después de él le siguieron cinco pandilleros, el quinto de ellos ultimado cerca de las 12:00 del mediodía.La Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que el múltiple asesinato está relacionado a una pugna entre pandillas y entre estas estructuras con vigilantes; sin embargo, aún no está confirmado.La PNC solicitó refuerzos a Inspecciones Oculares de Mejicanos y San Marcos para procesar todas las escenas de homicidio que fueron localizadas en diferentes puntos. Dos murieron en la calle Gerardo Barrios, uno entre la quinta y séptima avenida y otro más en ésta última.Además, fuentes no oficiales indican que un pandillero murió en el hospital. Él había sido encontrado herido en una llantería del pasaje Acosta, frente al cementerio Los Ilustres. La PNC no ha querido confirmar aún su muerte.Refuerzos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y otras unidades especiales también fueron convocadas por la PNC del centro para realizar un operativo en la zona.Hasta antes de la 1:00 de la tarde, la PNC había capturado a más de cinco personas sospechosas; sin embargo, la cifra de detenidos podría haber incrementado pues el operativo en la zona continúa, así como ha aumentado el número de las personas que han sido trasladadas a la delegación policial del centro de San Salvador. Sin embargo, en esta institución se niegan a dar el detalle del total de personas que han sido detenidas y no han sido presentadas.Uno de los detenidos es el conductor de un taxi en el que transportaba a pandilleros heridos para que recibieran atención médica. El carro también fue incautado. Los familiares del taxista aseguran que fue obligado a llevarlos.El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien llegó a la zona a verificar el operativo, explicó que se les está realizando pruebas de ADN por la sangre que llevan en sus ropas y argumentó que por eso no han sido presentados.Hasta las 2:00 de la tarde, la PNC no había logrado recabar mucha información, pues a pesar que las calles estaban muy transitadas al momento de los crímenes, todos niegan haber visto algo. Además, los vendedores dijeron que en casos como el ocurrido hoy “toca lo mismo de siempre: seguir vendiendo y comprando a un lado de los muertos”.Otras tres personas han muerto violentamente este miércoles, según información de la Fiscalía General de la República (FGR).Uno de estos asesinatos ocurrió en el caserío Higuerón del cantón Quesadilla en el municipio de La Unión. La víctima es un agricultor identificado como José Benaias Romero, de 45 años. Fue asesinado con arma de fuego.Según las autoridades, el hombre salió cerca de las 4:00 de la tarde de su residencia para buscar ganado, pero en la noche ya no llegó. Encontraron su cadáver desmembrado hasta hoy.Por otra parte, una persona fue ultimada en el caserío Los Lucas del cantón Cusamaluco, en el municipio de Nahuizalco.La víctima es un adolescente de 17 años identificado como Luis Alonzo Lique Ramos. Las autoridades lo perfilan como pandillero. Fue sacado de su vivienda anoche por hombres vestidos de negro y esta mañana lo encontraron asesinado con arma de fuego.Mientras que en Ilobasco, un pandillero murió en un tiroteo con policías y pandilleros en el cerro Colorado del cantón Lomas de Peña.