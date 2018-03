Vaticano recibe estudio de posible milagro de Romero

Lee también

El proceso de un posible milagro del beato Óscar Romero fue finalizado por la Iglesia católica salvadoreña y enviado al Vaticano para que se analice y determine si cumple con los requisitos de la Congregación para la Causa de los Santos y declarar santo al mártir de El Salvador.El estudio finalizó el 28 de febrero y de inmediato se entregó a la Nunciatura Apostólica en el país, para que sea esta la que lo envíe a Roma, donde se iniciará el proceso de verificación. No se revelaron detalles del hecho y la persona por razones de reserva del proceso, que será hecho público solo si la congregación de los santos y luego el papa Francisco determinan que hubo una sanación milagrosa.El proceso de instrucción realizado en el país recoge testimonios de las personas que supuestamente recibieron el milagro: los médicos, las personas que oraron y de otros que conocieron el acontecimiento.“Todo milagro sigue el mismo rigor”, dijo el padre Edwin Henríquez, director de la radio YSAX y también vicepostulador nacional de la causa de beatificación de Rutilio Grande, en alusión a que la respuesta del Vaticano no será inmediata; de hecho, explicó que deben haber otros casos delante de Romero.“Toda la documentación del supuesto milagro del beato Romero ha ido de inmediato y de forma segura al Vaticano para entregarse a la Congregación para la Causa de los Santos, para que se estudie”, dijo Henríquez.El proceso ha entrado a la fase romana de estudios, es ahí que se determinará si el caso cuanta como un verdadero milagro. Esta, sin embargo, es la etapa más larga, cuando la congregación estudia y da el parecer. “Todavía se tiene que esperar para entregárselo al papa y es este quien aprueba y da la fecha”, dijo el sacerdote.La Iglesia católica salvadoreña tiene la esperanza en que la canonización sea pronto, pero no puede establecer siquiera una fecha aproximada.“Nosotros quisiéramos que fuera aprovechado este centenario del beato que celebramos y uno piensa en los 100 años del 15 de agosto”, dijo Henríquez, pero hay que esperar a ver cómo se desarrolla el proceso.Con el proceso de Romero se espera también que se acelere el de Rutilio Grande, cuya causa de beatificación fue presentada el año pasado. “Las dos causas tienen mucha relación, no se puede hablar de Romero sin hablar de Rutilio”, dijo el sacerdote.Henríquez aseguró que los obispos salvadoreños tienen una visita a la Santa Sede este mes, y el 24 de marzo, cuando se cumplen 37 años del martirio, estarán en Roma. Es una “diosidencia”, dijo. Para él, en la visita será inevitable hablar con el papa sobre la canonización y la beatificación.