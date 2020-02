Vaticano reconocería "martirio" del jesuita padre Rutilio Grande

Monseñor Rafael Urrutia, canciller del Arzobispado de San Salvador, envió este viernes una circular al clero de la Arquidiócesis de San Salvador para informarles que el Papa Francisco había dado en Roma la noticia del reconocimiento del asesinato del sacerdote jesuita Rutilio Grande y de sus compañeros Nelson Lemus y Manuel Solórzano como "martirio".

En la misiva advertía que con gran alegría le complacía informar que tal aprobación en el Vaticano daba paso inmediato a la beatificación de los tres venerables. Sin embargo, pocos minutos después tuvo que enviar otra circular para con carácter de urgencia para comunicarles que la noticia aún no es oficial.

Urrutia explicó que la comunidad jesuita en Perú había confirmado la noticia, pero que luego de hablar con el postulador de la causa este le explicó que el Papa Francisco no ha hecho un pronunciamiento oficial al respecto.

"Con pena" les pidió hacer caso omiso de la primera circular. "Se comunicó esa noticia porque jesuitas del Perú habían confirmado la noticia, (pero) recién conversando con el postulador de la causa del padre Rutilio nos informa que no es cierta y que aún no se tiene la noticia oficial", escribió . Sin embargo, luego dejó entrever que el único trámite que falta es que el sumo pontífice haga el anuncio de manera oficial.

"Les ruego hacer caso omiso de la invitación y las instrucciones que les pedían y se les informará nuevamente cuando sea oficial y dado por su santidad el papa Francisco", agregó en la circular.

Con lo de "instrucciones" se refería a que el arzobispo de San Salvador,José Luis Escobar Alas, había convocado a una misa de acción de gracias para ayer al mediodía en la Catedral Metropolitana y se habíaanunciado un sonar de campanas a la hora de conocer la noticia.

Rutilio era párroco de la iglesia de Aguilares (San Salvador) y fue asesinado el 12 de marzo de 1977 junto a los laicos Manuel Solórzano, de 72 años y Nelson Rutilio Lemus, de 15 años, mientras se dirigían a celebrar una misa sobre el camino que de Aguilares conduce hasta El Paisnal.

La causa de beatificación de Rutilio Grande fue presentada al Vaticano en agosto de 2016 por Pascual Cebollada, quien lleva las causas de la Compañía de Jesús.

La imagen oficial de petición de milagro para la beatificación de Rutilio Grande y de sus compañeros fue presentada en julio del año pasado por la Oficina de Canonización del Arzobispado de San Salvador.

El obispo italiano monseñor Vicenzo Paglia, postulador de la causa de SanÓscar Arnulfo Romero, ya había advertido del avance de la causa de Rutilio Grande en enero del año pasado, cuando visitó el país para presentar su libro "La palabra de Dios cada día 2019".

"No tengo el conocimiento directo, pero he escuchado que continúa hacia adelante. Yo creo que no está muy lejos el momento en el cual (ese proceso) terminará, expresó en ese momento.