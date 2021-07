Vecinos de Zacatecoluca piden reparar puente

Pobladores del pasaje José Simeón Cañas, de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, denunciaron el mal estado en que se encuentra el puente peatonal 4 de Abril, que une a la colonia Siracusa con la Valdez, y con la zona comercial al sur del municipio.

Solicitan una pronta reparación. Según estas personas, este puente fue construido hace más de 30 años, con fondos recaudados en actividades propias de la comunidad, pero hasta la fecha, ante la falta de mantenimiento, la estructura ya presenta muchos daños.

Aseguraron que el puente perdió el pasamanos de un costado por lo que se ha vuelto peligroso transitarlo.

"Si nos lo hacen nuevo, sería bueno que lo hicieran en la parte de arriba, porque el puente tiene una curva hacia abajo y hay que bajar unas gradas todas feas. Las bases no sirven porque están en el aire, por puro milagro no se ha caído, y por estar muy abajo, cuando la creciente de las lluvias vienen fuertes no se puede pasar. Por eso, pedimos que nos hagan uno nuevo, con un arranques firmes y que tenga paso para personas con sillas de ruedas", dijo Henry Rodríguez, habitante de la colonia Siracusa.

Los habitantes exigen a las autoridades poner más atención a esta necesidad, ya que se pueden evitar algún tipo de percance especialmente por la llegada del invierno, explicaron.

"Por milagro de Dios no se ha caído nadie, pero sí hay vehículos que se meten a la colonia y por venir rápido ya se han ido al barranco, por eso pedimos que también señalicen la calle", agregó Rodríguez.

Se intentó conocer la versión de la alcaldía de Zacatecoluca, pero no atendieron la petición.