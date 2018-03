Vecinos denuncian contaminación por basurero ilegal

Lee también

Habitantes de las colonias IVU y Los Ángeles del municipio de San Vicente denunciaron la insalubridad que genera un botadero de basura clandestino que está a orillas de la calle principal.Según algunos afectados, personas de las cercanías y hasta de la ciudad llegan al lugar a depositar basura, ripio y hasta animales muertos, lo cual es causa de hedores, proliferación de insectos y que deambulen animales.Aseguran que la contaminación aumenta cuando hay quienes prenden fuego a los desechos, y el humo también termina afectando la salud de los vecinos, sin que hasta el momento haya control de la situación.“Esto (el botadero) ya tiene tiempos, la gente de aquí cerca viene a botar la basura, pero también hay otras personas que desde la ciudad vienen en carros a botar grandes bolsadas de basura, los animales muertos abundan y otros andan buscando entre los desechos, uno ni aguanta la nariz de tanto mal olor”, se quejó Marina Mejía.Manifestaron que hasta la fecha las autoridades competentes no han realizado ningún procedimiento para clausurar el botadero, que incluso se extiende en casi media cuadra a la orilla de la calle, un foco de infección que también contamina una quebrada que está a escasos metros.Por su parte, un representante de la Unidad de Saneamiento Ambiental de la comuna manifestó que desconocían del problema que denuncian los pobladores y que realizarían una inspección en la zona para tomar acciones. “En el caso de Saneamiento Ambiental no tenemos conocimiento de esa situación, no sabría decirle si la Unidad de Medio Ambiente lo tiene, pero vamos a ir a hacer las inspecciones necesarias para poder iniciar con el cierre y prohibición para ese tipo de prácticas en el lugar”, indicó la fuente.Agregó que en esa zona del municipio existe servicio de tren de aseo, por lo que investigarán si son personas externas las que están utilizando el lugar para depositar la basura y determinar si el dueño del terreno lo ha autorizado.“La gente de la alcaldía nunca ha venido a ver esta problemática, a veces el alcalde pasa en el carro hacia las otras colonias, pero no vemos que pongan cartas en el asunto, por lo menos un rótulo deberían de poner donde se prohíba que tiren basura”, opinó Francisco Daniel Peña.