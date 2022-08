Vecinos denuncian daños en viviendas por canaleta de aguas lluvias

Habitantes de la comunidad Santa Úrsula, ubicada en el kilómetro 8 de la carretera a los Planes de Renderos, en San Salvador, denunciaron que una canaleta de aguas lluvias, que recolecta el caudal que viene de la zona Oriente de dicha carretera y que pasa por sus terrenos, inundó hace casi dos meses unas viviendas del lugar y provocó el colapso de muros perimetrales.

De acuerdo con los denunciantes, la canaleta fue habilitada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), hace más de 10 años. "Hemos visitado al MOP, al FOVIAL, al Distrito Cinco de la alcaldía de San Salvador, Protección Civil y Gobernación y no hemos tenido respuesta. Incluso una semana antes de que pasara esto, vino un ingeniero del FOVIAL y dijo que no corríamos riesgo. Estas instituciones ni plástico nos han querido dar, porque dicen que en otros lugares hay otras situaciones de emergencias y no aquí", dijo Maclovia Larios, habitante de la comunidad.

Según los vecinos, en total son aproximadamente 10 casas, en las que habitan unas 25 personas, las afectadas luego de las tormentas del pasado 22 de junio. Ese día, los cimientos de algunas casas y muros perimetrales se dañaron. Por ello, piden que les quiten la canaleta pública que pasa por sus viviendas.

"Yo no he dado permiso para que colocaran esa canaleta en mi terreno. En este lugar cortaron árboles y eso obstruyó la salida de agua lluvia, lo que causó el destrozo que tenemos desde hace aproximadamente dos meses", dijo Ramón Arturo Figueroa, otro de los vecinos afectados.

LA PRENSA GRÁFICA buscó al ingeniero del MOP a cargo de la zona, pero este comentó a través de una llamada telefónica que ese caso lo lleva el FOVIAL. Esta última institución indicó que de momento no podía dar una respuesta por no conocer el caso.