Vecinos reportan incremento de asaltos

"A mí no me han asaltado pero ya varios vecinos se me han acercado para decirme que tenga cuidado porque andan dos hombres con pistola asaltando por esta zona" comentó Rolando Ernesto Abarca, un habitante de la colonia Altos del Tecana, al oriente de Santa Ana.

Vecinos confirmaron que la zona se convirtió en un punto frecuente de asaltos. El pasado lunes dos hombres asaltaron con pistolas a tripulantes de un vehículo, estacionado en la zona. Otros vecinos informaron sobre el robo en una vivienda de la 23ª avenida Norte.

El pasado 12 de octubre, autoridades de seguridad del Gobierno dijeron que reforzarían la seguridad con 200 elementos de la Policía Nacional Civil y 200 soldados.