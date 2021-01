Vecinos solicitan cierre de bar

Varios residentes de la lotificación Minerva, de Santa Ana, solicitaron a la alcaldía de ese municipio, el cierre de un centro nocturno ubicado sobre el pasaje Darion, debido al ruido que se genera en altas horas de la noche y de madrugada.

"Desde que comenzó a funcionar ese bar no tenemos descanso, el ruido es muy fuerte y no podemos dormir, además, en el local quizá no tienen baño, porque los clientes salen y se orina en las aceras, lo cual genera mucha molestia entre los vecinos y personas que pasan por el lugar" comentó uno de los afectados.

Explicaron que lo más grave es que el bar colinda con la parte de atrás de una iglesia evangélica, lo cual riñe con la ordenanza municipal. "Nos hemos informado y sabemos que debe existir una distancia entre este tipo de negocios y las iglesias o escuelas y aquí se está poniendo en evidencia que no les interesa cumplir las ordenanzas municipales", agregaron.

Dijeron que en reiteradas ocasiones llamaron al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), para que intervengan y de esa manera se controle el ruido provocado en el lugar, pero que al retirarse los agentes, vuelve la misma situación. "Le bajan el volumen a los aparatos cuando los del CAM vienen pero después como por molestar les suben más. Ya es imposible esta situación" añadió otro vecino.

Agregaron que de acuerdo a sus propias indagaciones los propietarios del bar no tienen los permisos de funcionamiento de la municipalidad y que si la alcaldía de Santa Ana no les resuelve lo más pronto, buscarán otros mecanismos legales para que el bar cierre definitivamente.