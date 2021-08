Vecinos solicitan intervenir cárcava

Residentes de la colonia El Palmar , de la ciudad de Santa Ana solicitan la reparación de una cárcava sobre la 35.ª calle Poniente y 14.ª avenida Sur.

Señalan que el hundimiento lleva cuatro días sin ser intervenido por la municipalidad. "Se ha convertido en un peligro para todos y hasta el momento ANDA y la alcaldía no se acercan, tal vez porque no tienen recursos para repararla no viene", manifestó Roberto Cáceres, residente.

Aseguran que el problema de cárcavas en la zona es constante en la época de invierno, consideraron que la intervención de las autoridades debe ser a profundidad para evitar que este problema se vuelva a presentar.

La cárcava de al menos cinco metros de profundidad representa peligro para los vehículos y a peatones, los cuales son constantes debido a que el hundimiento está contiguo a la sede de la división de tránsito de la PNC.