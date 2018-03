Vehículo de la presidencia arrolló a "un indigente" anoche, según Eugenio Chicas

.@EugenioChicas afirmó que motorista de CAPRES está detenido y dijo que es "grave" que este abandonara el lugar donde ocurrió el hecho. — LPGJudicial (@LPGJudicial) January 28, 2017

.@EugenioChicas confirma que motorista de Casa Presidencial atropelló ayer en la noche a un "indigente". — LPGJudicial (@LPGJudicial) January 28, 2017

Lee también

Durante la noche de este viernes 27 de enero se reportó el fallecimiento de una persona arrollada en el Bulevar del Ejército, frente al centro comercial Plaza Mundo, en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. El vehículo responsable fue un pick up presuntamente asignado a la presidencia de la República.Según fuentes policiales, el conductor del vehículo, identificado como Víctor Manuel Urías, intento huir de la escena pero fue interceptado en las proximidades de Unicentro Altavista, siempre en el mismo municipio, y llevado a la Delegación de Soyapango-Ilopango de la Policía Nacional Civil (PNC). La víctima falleció en el lugar y fue llevada rápidamente por elementos de Medicina Legal. Hasta el momento no se han dado declaraciones oficiales al respecto.La procedencia y asignación del vehículo a la Presidencia fue confirmada por Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, quien dijo que efectivamente un motorista de Casa Presidencial atropelló a "un indigente" la noche de ayer.Chicas también afirmó que dicho motorista de CAPRES es un "buen empleado" y que estaba cumpliendo una misión de trabajo. Además, agregó que el conductor está detenido y que es "grave" que este abandonara el lugar donde ocurrió el hecho, algo que el secretario de Comunicaciones lamentó profundamente.También, ya en la madrugada del sábado 28, se registró un accidente de tránsito entre dos vehículos particulares que circulaban sobre el carril derecho del Bulevar de Los Próceres. Según la PNC, el accidente se produjo por invasión del carril por parte de uno de los automóviles implicados, quien buscaba ingresar a una gasolinera ubicada en el kilómetro 6 de la carretera hacia Santa Tecla.El vehículo dio varias vueltas y quedó cerca de impactar con las bombas de gasolina de la estación de servicio. El conductor, quien no fue identificado, sufrió golpes leves y fue llevado al Hospital del Seguro Social en San Salvador.Así quedó un rótulo de la estación de servicio cercana al accidente.El vehículo responsable del accidente invadió el carril de forma ilegal.La Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente para realizar la respectiva investigación.Fotos: Francisco Alemán/LPG.