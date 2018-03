Vehículo impacta con rastra estacionada y deja varios lesionados

Tres personas no identificadas resultaron gravemente heridas en accidente en Crr. Al puerto La Libertad @prensagrafica @miCheroSV pic.twitter.com/EP1pU78rtO — Borman Mármol (@bormanhawk) February 18, 2017

Durante horas de la mañana de este sábado se reportó un accidente vehicular en la Carretera hacia el Puerto de La Libertad, específicamente en el desvío de San José Villanueva, cerca del triángulo que da salida de ese municipio hacia la carretera.Los vehículos involucrados fueron un automóvil particular negro y una rastra de placas guatemaltecas. El percance, según testigos y habitantes de la zona, se produjo cuando el vehículo particular impactó en la esquina trasera de la rastra, mientras ésta se encontraba estacionada en plena carretera, preparándose para ingresar a una de las fábricas de la zona.El auto impactó por la parte trasera de una rastra.Al instante, Comandos de Salvamento y Cruz Roja se hicieron presentes para atender a las víctimas, las cuales fueron trasladadas al Hospital San Rafael, en el municipio de Santa Tecla. Hasta el momento se conoce de dos heridos de gravedad y uno con lesiones leves, sin identificar sus identidades todavía.Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC) determinan que el conductor pudo haber perdido el control del vehículo al ver una motocicleta que se atravesó en su camino, razón por la cual se produjo el impacto. De igual forma, no se detectaron rastros de bebidas alcohólicas.Habitantes de la zona también declararon que en ese tramo de la carretera, las rastras suelen estacionarse de esa forma para poder ingresar a las fábricas de esa localidad.Tres personas resultaron lesionadas en el accidente.Durante la madrugada de este día, también se reportó un accidente de tránsito en el kilómtetro 72 en cantón El Arco, municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. El accidente se produjo aproximadamente a las 3:00 de la mañana y fue entre una motocicleta y una rastra. Según la PNC, el motociclista perdió el control de su vehículo por ir a excesiva velocidad e impactó en la parte posterior de la rastra falleciendo al instante.