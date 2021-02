Veinte diputados no buscarán ser reelectos en los comicios de 2021

Veinte de los 84 diputados que actualmente conforman la Asamblea Legislativa no buscarán otro período en el Congreso en las elecciones del 28 de febrero. De este total, cinco compiten por un curul en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Para algunos diputados, el 2021 representa la salida de la vida política. Francis Zablah, uno de los rostros más conocidos dentro de GANA, se retira de la Asamblea luego de cuatro períodos como diputado propietario. Asegura que siempre actuó "de forma independiente y fuera de la línea de algún partido".

Zablah hace referencia a una "lucha contra corriente" dentro de la Asamblea Legislativa y dijo que hay "muchos intereses distintos a los del pueblo salvadoreño". Asegura que es una de las razones por las que decidió retirarse.

"Yo creo que todos somos sustituibles", dice, cuando se le pregunta por la reacción de GANA ante su salida y comentó que, al salir de la Asamblea, planea dedicarse a la vida empresarial y que "deja las puertas abiertas" por si algún día debiera regresar a la política.

"Todos los seres humanos tenemos ciclos en la vida", dice Alejandrina Castro a través del teléfono. Y es que la diputada de ARENA tampoco buscará la reelección para el período 2021 - 2024. Asegura que tomó la decisión luego de tres períodos consecutivos como diputada propietaria, para dedicarle más tiempo a su hijo.

"La política requiere de mucho tiempo, y yo ya puedo dar este ciclo como cerrado", dice.

Otros diputados, por su parte, correrán por una diputación en el PARLACEN. Manuel Flores, diputado del FMLN no puede optar por un cuarto período según los estatutos del partido, por lo que busca un espacio dentro del PARLACEN. Asegura que su experiencia en concertación y política regional y local lo impulsaron a buscar esta candidatura.

Al preguntarle por su posible destino al no lograr la diputación en el PARLACEN, Manuel Flores responde que ser diputado "es eventual" y que se dedicaría a impartir cátedras en la Universidad de El Salvador (UES) y a la labor de artesanía en su negocio familiar. Agrega, también, que seguirá formando parte del FMLN.

David Reyes, diputado de ARENA con cuatro períodos en la Asamblea Legislativa, también busca un espacio dentro del PARLACEN. Asegura que "completó un ciclo importante" en la Asamblea, lo cual le da "solvencia para buscar la elección en otra institución".

Norman Quijano sale de la Asamblea Legislativa con siete períodos como diputado y como ex presidente. Asegura que es "integracionista por naturaleza" y que por ello está buscando formar parte del PARLACEN. "Considero que es el siguiente paso en mi dilatada carrera política", dice. Agrega que, de alcanzar el escaño, trabajará por la integración de Centroamérica y el reconocimiento del PARLACEN.

Reyes y Quijano se muestran optimistas ante sus candidaturas al PARLACEN. "Estoy convencido de que voy a lograrlo", dice Reyes a través de una llamada telefónica. El diputado asegura que su motivación no es buscar un empleo y que, de no conseguir el escaño en el PARLACEN, se dedicará a labores de su profesión. Quijano, por su parte, asegura que "siempre hay un espacio fuera de la vida política" y agrega que, de no lograr la diputación, dedicará tiempo a su familia.