Veintiún jóvenes se gradúan de escuela-taller

Óscar Daniel Galán recibió ayer su certificado que lo acredita como maestro soldador, él es uno de los 21 jóvenes, entre los que hay dos mujeres, que se graduaron ayer de la Escuela de Desarrollo Humano de Zacatecoluca, La Paz. Los graduandos se formaron en albañilería, electricidad y forja de hierro.

Los jóvenes se convierten en la primera promoción de este nuevo espacio de capacitación. La escuela utiliza la modalidad de práctica laboral real, una escuela-taller en la que se busca crear competencias en los participantes para la ejecución de proyectos de inversión municipal.

El acto de graduación se llevó a cabo en el parque Doctor Nicolás Peña de la ciudad viroleña, con la participación del embajador de España, Federico de Torres Muro; el viceministro de Prevención Social, Luis Roberto Flores Hidalgo; el viceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Alfredo Miranda; y el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Hirezi.

El propósito de la iniciativa es que los jóvenes tengan formación técnica ocupacional y oportunidades de inserción laboral para mejorar sus economías, herramientas que han sido dadas a través del apoyo técnico y económico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

"Estamos colaborando para darles las herramientas para que sean mujeres y hombres del siglo 21 comprometidos, tienen lógicamente la responsabilidad para aprovechar estas herramientas y ponerlas al servicio de sus conciudadanos. Enhorabuena", expresó a los graduandos el embajador español.

El proyecto es impulsado como parte de las estrategias de prevención de violencia para los jóvenes incluidas en el Plan El Salvador Seguro, del cual Zacatecoluca es uno de los municipios priorizados, y que ha sido financiado con $527,000 aportados por AECID.

"Estoy agradecido con la oportunidad que he tenido. No pude ir a la universidad por varias razones, ya no iba a seguir, pero con lo que he aprendido tengo la posibilidad de encontrar empleo", manifestó uno de los graduados en forja de hierro.

Los graduados ya han puesto en práctica sus conocimientos con la construcción de una moderna parada de autobús con sistema de iluminación solar, la construcción de obras de infraestructura, apoyo a comunidades en obras de albañilería y trabajos de forja.