"Vemos en el FMLN que tiene reciclaje de funcionarios", dice Simán sobre posibles cambios en el Gobierno

Aunque todavía el presidente de la República no ha anunciado oficialmente cambios de funcionarios, Simán dice que preocupa porque pareciera que cuadros políticos del FMLN que no ganaron una curul en la Asamblea los estén reciclando en áreas que probablemente no tienen ninguna experiencia.