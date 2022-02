"Vemos una falta importante de voluntad para enfrentar el tema de los desaparecidos": padre Andreu Oliva

El rector de la Universidad Centroaméricana "José Siméon Cañas" (UCA), padre Andreu Oliva, habló esta mañana en la entrevista radial de YSUCA sobre el tema de los desparecidos en El Salvador, una problemática que va en aumento en el país y a la que no se le da la priorioridad adecuada por las autoridades de Seguridad y el gobierno actual.

"Ciertamente el estado necesita de más recursos, necesita de más instrumentos para este caso pero también vemos una falta importante de voluntad para enfrentar el tema de los desaparecidos y contribuir a la búsqueda y encuentro de personas desaparecidas", dijo Oliva.

Señaló que el constante pronunciamiento de la UCA sobre este problema es debido a que es preocupante como este va en aumento y el sufriemiento que causa a las familias salvadoreñas las cuales no reciben una atención adecuada por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

"Cada persona desaparecida es importante, sobre todo es una situación muy dramática para la familia de un desaparecido que están todo el día pensando en que va a aparecer, en que está haciendo, qué le estará pasando y es un sufrimiento enorme en el que está la familia. Por eso es importante atender debidamente a los casos de los desaparecidos y que las autoridades generen también empatía con las familias, parece que casi se les acusa de ser culpablesa veces, se quejan de maltrato por parte de la PNC y de la FGR cuando deberían ser bien atendidas y preocuparse también de su atención psicosolcial porque eso genera un trauma importante".

Oliva señaló una larga lista de aspectos técnicos que se deberían implementar para tratar este tema de gran relevancia e impacto en el país, entre ellos, la ratificiación de un convenio internacional para la protección de los desaparecidos, la creación de un banco genético para la identificación de los cuerpos, ampliar los tipos de delitos penales relacionados a la desaparición, agilizar la búsqueda desde el mismo momento de la denuncia.

Además, crear una comisión nacional de búqueda de personas desaparecidas, un registro de personas desaparecidas, reconocer pública y privadamente a los familiares por el trabajo que hacen ellos de búsqueda incesante sin darles apoyo, realizar un registro nacional de fosas, un plan nacional de exhumaciones en el que puedan participar los familiares de los desaparecidos y establecer una mesa de diáologo entre las autoridades y organizaciones de derechos humanos para encontrar mejores caminos para resolver esta condición.

El rector de la UCA señaló la importacia de la formación del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador conformado por familiares de los desparecidos ya que con este, además de que se brindarán apoyo entre ellos mismos, se hará presión al Estado salvadoreño para que actue de forma efectiva ante esta problemática.

Las autoridades de Seguridad han indicado en los últimos días que no hay problemas con los desaparecidos y que estas son desapariciones voluntarias, que es una campaña en contra de las autoridades de seguridad e incluso acusó a los familiares de no cuidar a los jóvenes para que no sean desaparacidos.

Esto mientras las cifras van en aumento y las personas siguen sin ser encontradas o son encontradas en muchos de los casos ya muertas.