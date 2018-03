Ven a los partidos como cómplices de la corrupción

Las universidades José Matías Delgado (UJMD) y Francisco Gavidia (UFG), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), presentaron ayer el resultado de la primera de cuatro etapas del proyecto “Plataformas de diálogo anticorrupción”, que busca construir un acuerdo nacional anticorrupción.

El informe detalla que como resultado de las consultas, foros, mesas de trabajo y diálogos con diferentes sectores se identificaron al menos siete elementos de este problema en El Salvador. Primero, se señaló que la corrupción es un problema cultural arraigado y que los agentes de corrupción están en todos los niveles sociales, económicos, políticos, públicos y privados.

Segundo, los participantes coincidieron en que no existe claridad sobre lo que se debe o no hacer en el tema, lo cual conjuga con una actitud de permisividad y se violan las normativas legales, porque no hay temor a ser sancionados. Tercero, señalaron la falta de principios y valores morales y cívicos en la población.

Asimismo, como cuarto punto, plantearon que la participación y el escrutinio ciudadano en los asuntos públicos es insuficiente y da lugar a la arbitrariedad en la gestión del Estado.

También, sostuvieron que hay leyes inadecuadas, incompletas y con baja eficacia que propician la corrupción. En el informe se indicó que muchas leyes no requieren una modificación, sino un nuevo diseño, porque las que existen no funcionan. De igual forma, los participantes apuntaron que hay debilidad institucional y politización de entidades de denuncia y que no se tema a ser castigado.

Por último, indicaron que un segmento de la sociedad claramente identificado por su relación directa o indirecta con el problema de la corrupción y la impunidad es el de los partidos políticos. Incluso se les percibe como cómplices por no tomar las medidas para combatir y castigar la corrupción.

El rector de la Universidad Francisco Gavidia, Mario Antonio Ruiz Ramírez, consideró, además, que ha fallado el sistema educativo, pues la corrupción se percibe en todos los niveles. “Las mismas universidades tenemos mea culpa, no hemos formado líderes éticos, no hemos sido capaces de formar líderes en honestidad”, dijo.

“Es un tema que se encuentra en los colectivos de un país como el nuestro, por lo tanto la solución al tema de la corrupción es también complejo, va desde el tema cultural hasta factores económicos o agendas personales o corporativas”, agregó el vicerrector de la Universidad José Matías Delgado, Enrique Sorto.

Este proyecto, en su primera plataforma de diálogo, identificó el problema de la corrupción, la segunda etapa será definir alternativas, la tercera estará encaminada a buscar las mejores alternativas y, por último, entregarán las bases del acuerdo.

El informe final se prevé entregar en enero de 2019 a los presidentes de los tres órganos de Estado, Fiscalía, Corte de Cuentas de la República, Instituto de Acceso a la Información, PDDH, así como a los candidatos presidenciales.