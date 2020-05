Ven nula la prórroga de la emergencia

Es inconstitucional, dijo ayer el exmagistrado Rodolfo González, al ser cuestionado sobre la validez de la prórroga del Estado de Emergencia que decretó el sábado por la noche el Órgano Ejecutivo para combatir la covid-19 en El Salvador.

"El debate se traslada entonces a que debemos entender si la Asamblea no está reunida. Un sábado a las 11 de la noche es claro que la Asamblea no está reunida, si lo entendemos como que están sesionando o deliberando", explicó González, que agregó que debe ser entenderse el artículo 24 de la Ley de Protección Civil que por la catástrofe fuera imposible que los diputados llegaran a una convocatoria.

El exmagistrado González detalla que solo entonces podrán el Consejo de Ministros, o el presidente de la República, declarar régimen de excepción o estado de emergencia. Además, sobre la anterior declaratoria de emergencia por parte del expresidente Mauricio Funes dijo "el hecho que anteriores titulares cometieran errores o delitos no significa que el actual (Bukele) lo haga".

El abogado Ramón Morales Quintanilla agregó que nadie puede usurpar funciones de otro órgano porque haya una supuesta omisión y "no voy a actuar peor, asumir funciones y sobrepasar lo que a mí por ley o Constitución no me corresponde".

También, el exmagistrado de la Sala, René Hernández Valiente, dijo que el decreto ejecutivo al tener restricciones de derechos constitucionales se volvía inconstitucional y que este estaba firmado por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, "si no es firmado por el presidente, es nulo".

"La Asamblea está obligada a conocer el tema y resolver. Es un reto nacional para la Asamblea de no dejar en el aire una situación tan crítica como el Estado de Emergencia y debe hacer dos cosas: declararlo inconstitucional y decretar otro", explicó Hernández Valiente.