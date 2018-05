Vencen 150 contratos en Alcaldía de Jiquilisco

Algunos empleados de la Alcaldía de Jiquilisco, en Usulután, confirmaron ayer en la mañana haber recibido notificación sobre la no renovación de su contrato de trabajo, que finalizó el 30 de abril pasado. Varios empleados consultados señalaron que llegaron a trabajar normalmente, pero que en el transcurso de la mañana les entregaron un documento que les notificaba la decisión.

“La verdad, nos tomó por sorpresa, no nos esperábamos el despido, ya que uno hacía el trabajo como se debe y no nos dieron nada, solo un documento”, dijo uno de los trabajadores.

El documento mostrado por algunos empleados no tenía firma de algún representante de la comuna y tampoco sello. La página estaba membretada con el logo de la Alcaldía de Jiquilisco y el nombre del empleado y el número de DUI escrito con lapicero, mientras lo restante del escrito estaba hecho a computadora; además, no estaba lleno el espacio destinado al Número de Identificación Tributaria.

“No se ve nada serio esto, es un simple papel que no tiene firma ni sello de la alcaldía. Yo me había presentado a trabajar, incluso andaba trabajando en el cementerio, pero nos mandaron a hablar y el gerente es quien nos notificó que ya no seguíamos”, manifestó un empleado del Área de Ornato.

Según los trabajadores, son 150 personas a las que no les renovarán el contrato, de distintas áreas, incluyendo a algunos que han laborado en la municipalidad desde hace tres años y otros incluso tenían 15 de prestar sus servicios. Algunos indicaron que les adeudaban un mes de salario, por lo que esperaban recibirlo en las próximas horas.

El acuerdo de la no renovación de los empleados fue tomado el miércoles por la tarde en la primera reunión del concejo, según lo confirmó David Barahona, exalcalde y actualmente regidor.

“Tomaron esa decisión con ocho votos de GANA y uno de ARENA. Nosotros, los cinco del FMLN, nos opusimos. El argumento de despedir a los 150 trabajadores es que el contrato se les venció... Los empleados que han despedido son gente del tren de aseo, los que barren y de diferentes posiciones donde su trabajo es permanente, y aunque su contrato es temporal, la actividad es de carácter permanente”, aseguró.