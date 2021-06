Vende 250 tamales semanales para pagar sus estudios universitarios

En el cantón San Juan Buenavista, del municipio de San Lorenzo, en el departamento de Ahuachapán, vive un joven que todos los jueves camina por las calles y callejones del barrio, con un huacal a cuestas y bolsas plásticas en la mano derecha. Se trata de Herber Antonio Osorio Trejos, de 19 años, quien vende tamales hechos por él mismo, con ayuda de su familia, a los habitantes del lugar. De las ganancias, paga sus estudios de Administración de Empresa en la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), de Santa Ana.

La misión es vender unos 250 tamales, pero lo hace solo los jueves. Para poder dedicarse ese día al trabajo, ha pedido permiso a los docentes de UNICAES, para que le permitan recibir las clases en línea de forma diferida, ya que con la venta de tamales reúne parte del dinero con el que paga la mensualidad de la universidad, el transporte, parte de su alimentación y el pago de paquete de datos para acceder a internet para las clases en línea.

La idea de hacer y vender tamales fue suya, y se la trasladó a sus padres y a su única hermana para que lo apoyaran. Todos estuvieron de acuerdo, pero sabían que la tarea iba a ser grande. Al principio hicieron 100 tamales y tuvieron buena aceptación entre los comensales. Luego fueron 250, y aunque cuesta trabajo tanto hacerlos como venderlos en su totalidad, aceptaron el reto de apoyar al muchacho, que tiene como objetivo convertirse en licenciado en Administración de Empresas. En su núcleo familiar sería el primero en lograrlo. Su mirada no está solamente en el título, sino sino apoyar a sus padres en la vejez, así como a su hermana mayor, quien está casada y es madre de tres hijas pequeñas, la última de ellas, todavía "de brazos".

Así se podría resumir su historia, pero en realidad no acaba ahí. Herber se levanta todos los días a las 5:00 de la mañana para una hora después de ayudar en algunas tareas domésticas, comenzar con sus estudios en línea, que duran hasta las 11:00 de la mañana. Luego de un breve descanso, realiza las tareas para el día siguiente para más tarde incorporarse al trabajo de casa, ayudando a sus padres, Juan Antonio y Marleny del Socorro, con las tares del hogar. También ayuda a su hermana, quien vive en otra casa.

Hacer las tareas universitarias no es fácil para él. Herber no tienen una computadora o un teléfono inteligente de última generación. Solamente cuenta con un teléfono celular sencillo y el internet de intermitente señal que hay en la zona del cantón en el que vive. Es por eso que a veces llega a la 1:00 ó a las 2:00 de la madrugada haciendo tareas, esperando captar la señal con celular.

Así es el día a día de este joven, que vive con sus padres en un lote que han ido construyendo poco a poco. Parte de la casa es de adobe, y otra parte ya la han podido hacer con ladrillo de obra; tienen servicio de agua potable, pero el servicio sanitario es de fosa y el patio es de tierra. No hay muros, no hay lujos, sólo una casa sencilla donde vivir. Su padre, Juan Antonio, trabaja en la agricultura, en unas parcelas que alquila; y su madre, Marleny del Socorro, hace pupusas los fines de semana para vender y que también sale a vender verduras frescas por el cantón, que lo componen unas 150 familias en total. De esa forma va llegando el poco dinero para subsistir, y para apoyar a su hijo, que ya lleva cursados dos ciclos y medio, y que quiere seguir hasta alcanzar su sueño de ser licenciado. Herber desea poder ganar un salario digno para ayudarse y ayudar a los suyos.

Herber y su familia desean recibir ayuda para obtener una beca de estudios completa y herramientas de estudio, así como de internet inalámbrico gratis. "Espero que el Gobierno o alguna otra institución me pueda ayudar con una beca para estudios, ya que en UNICAES no sé si me pueden ayudar, por el momento hemos ido pagando la mensualidad, y la matrícula, que es bastante", explicó el muchacho.

"Trabajo en la agricultura porque es lo que puedo hacer, siembro maíz en unas parcelas, y algo va saliendo para ayudar a mi hijo en el pago de los estudios, ya que quiere lograr su meta de graduarse", dice su padre, Juan Antonio, por otra parte, quien regresa cansado y sediento al mediodía después de la siembra de maíz. Come algo rápido y luego regresa al campo para seguir con la jornada.

Mientras tanto, la madre de Herber y su hermana, Glenda Nohemí, trabajaban desde las 7:00 de la mañana en la preparación de la masa y de las hojas para la elaboración de los tamales que venden el jueves. La mamá prepara el maíz desde la noche anterior. "Me quedo trabajando desde el miércoles en la noche y el jueves me levanto temprano para seguir trabajando, y así le ayudo a mi hijo", dijo Marleny del Socorro. La jornada de preparación de los tamales termina a eso de las 10:00 de la mañana, y luego de una hora con 30 minutos de cocción en el fuego, los tamales están listos.

Después de eso se viene la preparación de los pocos pedidos que llegan por medio de mensajes de Whatsapp, y el resto son Herber y Marleny quienes salen a venderlos. Si bien el joven es conocido en la zona y saben que estudia, trabaja con sus padres, la señora lo acompaña en el recorrido de la venta. Así van tocando puertas por el cantón, en una jornada que se extiende hasta las 7:00 u 8:00 de la noche.

Los tamales se venden a tres por el dólar, los sencillos, y los especiales que llevan loroco, son a dos por el dólar, pero son de gran tamaño. Vecinas como Elizabeth Canizalez, y Ana Patricia de Martínez, dan fe del buen sabor de los tamales, así como del esfuerzo que hacen Herber y su familia por sacarlo adelante.

Elizabeth opinó que jóvenes como él necesitan de todo el apoyo posible y que en el caso del producto que venden, es bueno. " A Herber lo conozco desde pequeño y nos enorgullece lo que hace con su familia por salir adelante. Su familia es de escasos recursos, y primero Dios, y luego el presidente (Nayib) Bukele lo apoyen, ya que él es de los jóvenes del país que necesitan ayuda, quisiera le den una beca ", comentó.

Ana Patricia, por su parte, comenta que lo conoce desde hace unos 15 años y que es un buen joven, sin vicios ni problemas con nadie. "Desde pequeño lo conozco, ellos son pobres, pero él está tratando de superar un obstáculo para poder estudiar, quiere lograr su carrera", reconoció la otra vecina, quien tiene un molino de nixtamal donde la familia de Herber lleva el maíz con el que prepara la masa de los tamales.

Para llegar desde San Salvador al cantón donde vive Herber hay que recorrer unos 60 kilómetros. Al llegar a Chalchuapa hay que desviarse por el municipio de El Porvenir, recorrer una calle en mal estado, en medio de vegetación, corrales con ganado, casas humildes, y algunos puentes dañados. También se puede llegar por la ciudad de Ahuachapán, pero el recorrido es más largo. Del año y medio que Herber lleva en los estudios, antes de la pandemia del covid-19, viajó hasta UNICAES los meses de enero y febrero de 2020. Salía a las 6:00 de la mañana y llegaba a las 10:00 a la universidad; gastaba $5.00 dólares diarios en pasajes y $2.00 más en el almuerzo, ya que regresaba a casa hasta las 4:00 de la tarde.

Herber dice que no se va a detener hasta lograr su objetivo, ya que quiere tener una mejor vida y ayudar a los que le han ayudado. El joven debe reunir $80 dólares cada mes, y al inicio de cada ciclo $150 para la matrícula. Según explicó, la carrera conlleva siete niveles de inglés que debe cursar, pero eso es una inversión aparte.