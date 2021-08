Vende leche de cabra en su moto

Edwin Enrique Osorio Hernández, de 21 años, es un reconocido vendedor de leche de cabra que con el paso del tiempo se ha ganado la admiración de los habitantes en Zacatecoluca, departamento de La Paz.

Comenzó como ayudante en una venta de leche de cabra, pero con mucho sacrificio ahorró dinero hasta comprar su primera cabra. Desde ese día, emprendió el camino y ofrece todos los días la leche de sus cabras a bordo de sus moto de manera ambulante, en Zacatecoluca.

"Un señor a quien le trabajaba me dijo que mientras más cabras sacará más me iba a pagar, pero solo me daba $4, nunca me pagó más, entonces empecé a ahorrar hasta que compré mi primera cabra y ahora tengo 15, y nueve me dan leche. No ha sido fácil, pero ahora veo el fruto de todo el esfuerzo", recordó.

Cada día camina más de seis kilómetros ofreciendo la leche por la ciudad viroleña. Vende el vaso de leche a $1, y gracias a las ganancias que obtiene consigue el dinero para llevar el sustento diario a su familia.

"La primera cabra que compré la cuide tanto, que de esa saque (para comprar) otra, y de ahí compré una más . De la venta de leche me he comprado mi moto y el carretón en las que se transportan las cabras. No es fácil el mantenimiento, tengo que gastar semanalmente más de $5 en gasolina, comprar concentrado para las cabras y lo demás que ellas requieran para que estén bien y den leche de calidad", añadió el emprendedor.

Sus clientes cuando lo ven pasar con sus cabras y escuchan su característico grito "la leche, la leche" salen a comprarle. Algunos comentaron que la consumen porque es sabrosa y han comprobado que los mantiene saludables.

"Es vitamina, me ayuda para la debilidad, es muy buena, por eso, de vez en cuando la consumo. Antes no me gustaba, pero ahora, desde que descubrí los beneficios, la tomo muy a menudo", expuso Mariano Escalante Flores.