Vendedoras del San Miguelito perdieron hasta 45 años de trabajo

Teresa Valencia y Zoila Campos han dedicado sus vidas al arte de los arreglos florales, en el Mercado San Miguelito, en San Salvador, que el pasado 22 de septiembre fue consumido por un incendio. Esta es la segunda ocasión que pierden su fuente de ingresos por el fuego. "Aquí terminó prácticamente nuestro trabajo. Aquí terminó. Gracias a Dios que la vida no se nos terminó", dijo Campos ayer, mientras esperaba respuestas de las autoridades sobre las condiciones en que quedó su local.

Comenzaron en el mercado de flores ‘Emporium’, sobre la avenida España. Ambas como empleadas, pero con los años y con mucho trabajo, lograron hacerse de su propio local, ya en el San Miguelito. Ahora, con más de 60 años de edad y con más de 45 años de estar en este negocio, han vuelto a perder su medio de subsistencia. "Somos unas mujeres de trabajo y no nos cansamos, así que con la ayuda del Señor vamos a salir de nuevo", dijo Campos.

“El negocio ya venía desde ‘El Emporium’, un mercado viejo que había. Allá también se quemó y nos pasaron para acá”.



Teresa Valencia, Comerciante

Los comerciantes han obtenido promesas de los funcionarios. Mario Durán, alcalde de San Salvador, se comprometió a desembolsar medio millón de dólares para apoyarlos. Pero las vendedoras piden una solución rápida, que les permita volver a vender sus productos a la brevedad. De acuerdo con Durán, la solución a corto plazo aún está por definirse.

Maura Najarro, de la tercera generación de comerciantes en el San Miguelito, contó que su familia realiza el arte de las flores de papel encerado desde el año 1950 y también comenzó en el ‘Emporium’. Según detalló, esta temporada es crucial para las vendedoras de flores, por lo que la inversión que habían realizado es importante.

Pérdidas. Los vendedores, en su mayoría mujeres, perdieron toda la inversión en flores que realizaron para esta temporada.

"Nosotras ya teníamos todo dentro del mercado. Recién habíamos descargado lo que traíamos para vender a nuestros clientes… Se nos quemó todo. No quedó nada", anotó.

"Yo le digo a mi mamá que ya venimos de un incendio, otro pequeño que hubo aquí, y este es el tercero. Pero Dios nos saca adelante", agregó.

Ella, junto a las demás usuarias del mercado siguen esperando respuestas de las autoridades. Se encuentran esperando a que las autoridades les permitan revisar sus puestos, examinar las pérdidas.

Maura Najarro, Comerciante

La mayoría de vendedores en el San Miguelito han expresado que subsistían con crédito, ya sea en bancos o con prestamistas, por lo que ahora que han perdido su medio de ingreso se encuentran en el limbo. Pero los cobros seguirán llegando puntual. Hasta el momento, continúan sin recibir información sobre la ayuda que podrían recibir.

"Nosotros esperamos que, aunque sea poco, que sea un beneficio, que no sea un préstamo a bajo interés, porque eso no nos sirve. Ahorita no tenemos nada, menos para estar pagando", expresó Najarro. Sin embargo, el anuncio que hizo ayer el Banco Hipotecario fue precisamente de una línea de crédito para los afectados.

Según el comunicado, los propietarios podrán acceder a empréstitos hasta por $25 mil, a una tasa de interés anual del 8%. Entregará un bono de $150 a las primeras 200 personas que adquieran el crédito.

Durante una entrevista televisiva en el programa Frente a Frente, Juan Carlos Bidegaín, ministro de Gobernación, informó que 500 locales resultaron dañados tras el siniestro. Asimismo, prometió que el Gobierno destinaría fondos para ayudar a los comerciantes.

Causa. Las autoridades aún no confirman la causa del incendio, pero los comerciantes aseguran fueron fallos en el sistema eléctrico del lugar; algo que ya habían notificado.

De momento, las autoridades no han informado las causa del incendio, pero los comerciantes aseguran que fue por fallas en el sistema eléctrico, que ya habían reportado a las autoridades.

El concejal de la alcaldía de San Salvador Hector Silva presentó una iniciativa para que la Gerencia de Mercados inspeccione el sistema eléctrico y el funcionamiento de extintores en los mercados.

Al recordar lo sucedido, Najarro afirmó que "vale más la vida que las flores". "Cuando vimos el fuego, sólo pensamos en salir", valoró.

Puestos provisionales

Anoche, la Alcaldía de San Salvador anunció que instalarán puestos provisionales en los alrededores del mismo mercado. Una solución que los usuarios estaban esperando mientras es habilitado otra vez el recinto.