Vendedores afectados por cambio de rutas

Vendedores del centro histórico de Santa Tecla temen que sus ingresos se vean comprometidos debido al reordenamiento que está llevando la alcaldía.

El pasado 19 de mayo, a través de redes sociales, la comuna informó que a partir del 23 del mismo mes, las rutas de buses y microbuses cambiarían su recorrido. La modificación, asegura la publicación, es una prueba piloto de 30 días.

Los cambios obedecen a un reordenamiento que la alcaldía está llevando a cabo en el centro histórico de Santa Tecla. Pretenden, entre otras cosas retirar a los vendedores informales.

Una vendedora aseguró que la comuna siempre ha querido quitar esas paradas de buses para que los vendedores se retiren.

"Lo que ellos quieren es limpiar, porque no quieren vendedores. Porque al ver que no hay buses, los vendedores supuestamente se van, pero no, ellos buscan las paradas pues", sostuvo.

El cambio de recorrido de los buses y microbuses, también generó confusión entre las personas que utilizan el transporte público.