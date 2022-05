Vendedores continúan trámite para entrar al Hula Hula

Los vendedores por cuenta propia desalojados desde mediados de abril de la calle Rubén Darío, en San Salvador, continúan en trámites administrativos para que la alcaldía capitalina les asigne un espacio en el mercado Hula Hula.

Al menos 15 días han pasado desde que los comerciantes desalojaron la calle, tras un aviso que envió el 18 de abril la municipalidad con elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y donde les dio un plazo de 72 horas para retirar sus puestos, como parte de la segunda fase de revitalización del Centro Histórico de la capital.

Hasta el 29 de abril, la alcaldía reportó que el 51 % de los comerciantes de la calle Rubén Darío iniciaron los trámites administrativos para ingresar al nuevo Mercado Hula Hula. En ese lugar, la comuna ha habilitado la recepción y revisión de la documentación de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en dicho recinto, y los sábados de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Una comerciante de productos de belleza que entregó ayer la solvencia de la Policía Nacional Civil (PNC), antecedentes penales, DUI y NIT en el Hula Hula, aseguró que la oficina de asignación de puestos ya dio el aval para empezar las adjudicaciones, pero que el costo mensual ya no será de $200. "La mensualidad del puesto es de $225, un poquito más de $6 diarios, pero al principio decían que serían $300, de ahí dijeron $200 (...). A mí me dijeron que me van a llamar porque ya logré completar todo", dijo. Según la comerciante, en una reunión que sostuvo a finales de abril con la directiva de vendedores de la Darío les dijeron que el costo real es de $225.

LA PRENSA GRÁFICA consultó con tres vendedores más sobre el posible aumento de $25 en el precio del local. Una vendedora respondió que no sabía cuál es el costo porque "no nos han dicho que va aumentar, pero nadie sabe porque no hay claridad. Dicen una cosa y otra los de la alcaldía". Otro manifestó que la municipalidad está omitiendo información sobre los cobros, pero no descartó el aumento porque aseguró que el mercado tiene locales de distintos tamaños. No obstante, la tercera vendedora aseguró que el acuerdo que mantienen con la alcaldía es que la mensualidad será $200.

Este periódico también consultó a la comuna y la gerencia de comunicaciones aseguró que la cuota sigue siendo de $200 mensuales. "En ningún momento se ha elevado la cuota, al contrario, durante el primer año de funcionamiento del mercado se espera reducir aún más, dependiendo del comportamiento del comercio", aseguró la alcaldía.

El 26 de abril, el alcalde Mario Durán, dijo en una entrevista televisiva que los comerciantes pagarán $200 por puesto y aseguró que acordaron esa mensualidad tras reuniones que sostuvieron con los vendedores. Durán también dijo ese día que "más del 90 % tiene asegurado su puesto adentro del mercado Hula Hula" y agregó que "si bien es cierto que había más de 1,200 puestos en la Rubén Darío, el tema es que a veces había una persona que tenía tres o más puestos".