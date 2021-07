Vendedores de Santa Tecla denuncian "acoso" del CAM

Vendedores informales de Santa Tecla denunciaron presunto "acoso" de parte de elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y se concentraron esta tarde frente a la alcaldía de Santa Tecla para solicitar que les permitan trabajar en espacios públicos.

Hector Ramírez, uno de los vendedores de la mesa de diálogo, explicó que los agentes del CAM han querido desalojarlos del Parque Daniel Hernández, pero sin darles una alternativa para mantener sus ventas.

“Es que no quieren a nadie vendiendo en el parque; eso es todo, quieren limpiar el parque. La cosa es que no vinieron a darnos opciones o a preguntarnos cómo hacemos para arreglar esto", lamentó Ramírez. "Si hoy no hubiéramos hecho esto, esta plática no se hubiera dado”, agregó, refiriéndose a la concentración de vendedores frente a la comuna.

Elizabeth, otra vendedora, aseguró que los agentes del CAM no los dejaron vender sus productos por la mañana y ante la situación tuvieron que parar labores por completo y buscar un encuentro con los agentes para dialogar.

Finalmente, unos 75 vendedores fueron recibidos por el CAM, que acordó darles un periodo de “prueba” de 15 días. En ese plazo podrán vender en los alrededores del parque sin situarse adentro de ese espacio y evitando quedarse en un solo lugar.

Buena parte de los vendedores no estuvo de acuerdo con la medida, puesto que consideran que esto afectará sus ingresos económicos. Uno de ellos catalogó la acción del CAM como "un baño de agua fría".

Ramírez, por su parte, sostuvo que tenían la esperanza que con el actual edil, Henry Flores, la situación cambiaría para ellos. “Se está repitiendo las mismas políticas de represión que hubo antes”, dijo.

LA PRENSA GRÁFICA buscó la postura del CAM, pero la entidad declinó ofrecer comentarios sobre la reunión con los vendedores.