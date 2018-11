Vendedores del mercado de Usulután piden a alcaldía no incrementar impuestos

Los vendedores del mercado n.º 1 de la ciudad de Usulután manifestaron estar en contra del incremento que pretende realizar la comuna en el impuesto cancelado por ofrecer sus productos o servicios en el lugar. Este centro de abasto fue abierto hace un mes, luego de ser reconstruido, ya que en febrero de este año fue arrasado por un incendio.

"Cada quien tiene una tarifa de tres coras ($0.75 al día) y al pagar $3 salimos mal en el bolsillo, ya que luego de la reconstrucción hemos invertido en construir nuevamente los puestos adentro del mercado, y queremos que se mantengan las mismas tarifas", indicó Sigfredo Ábrego, vicepresidente de la directiva del mercado.

Un grupo de vendedores incluso llegó al despacho municipal, donde los atendieron el alcalde, Mauricio Zelaya; y Daniel González, gerente de la comuna. Quienes les explicaron que lo que pretenden es definir adecuadamente el pago de impuestos, el cual aseguran está desfasado.

"Incremento no existe, el cálculo que se ha hecho antes era lineal y no metro cuadrado", dijo el gerente ante el ajuste de cobros que pretenden realizar.

Actualmente, el mercado n.º 1 cuenta con 122 puestos, y el alcalde aseguró que buscan que se cumpla la ordenanza municipal que rige el costo que tienen que pagar los vendedores.

"Es una ordenanza que ya está y que se va a implementar, pero no será en gran medida. Según el metro cuadrado que tengan es que van a pagar, porque hay algunos puestos que no están de acuerdo con la longitud que ocupan. No había una uniformidad de pagos y nosotros estamos tomando las medidas exactas, y que estén conscientes (los vendedores) de lo que tengan que pagar", dijo el munícipe.

Los vendedores también señalaron que se les está cobrando por el servicio de energía eléctrica, aún cuando durante varios meses no estuvieron en el mercado. Ellos aseguran que hubo un acuerdo de la administración anterior para exonerarles este pago, pero no hay comprobante de ello.