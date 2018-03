Vendedores desalojados provocaron incendio en el Mercado Zacamil

Incendio en la parte interna del mcdo. Zacamil ya ha sido controlado. — Bomberos El Salvador (@BomberosES) 3 de enero de 2017

Así la situación dentro del ISSS Zacamil, donde vigilantes no dejan salir por seguridad de las personas. pic.twitter.com/kUvsJrbWyk — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) January 3, 2017

El Policlinico Zacamil ha puesto a funcionar la planta eléctrica para no afectar la atención de pacientes 1/2 — ISSS (@isss_gob_sv) 3 de enero de 2017

Los pacientes de la emergencia pueden salir sin restricción pero se recomienda esperar a que el incendio en el mercado sea controlado 2/2 — ISSS (@isss_gob_sv) 3 de enero de 2017

Autoridades del Policilinico Zacamil informan que se han tomando las medidas de precaución ante el conato de incendio ocurrido en la zona. — ISSS (@isss_gob_sv) 3 de enero de 2017

Así estamos reordenando Zacamil Una foto publicada por Gobierno Mpal. de Mejicanos (@mejicanos.sv) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 4:48 PST

Lee también

Durante las protestas realizadas por los vendedores desalojados del Mercado Zacamil por disposiciones de la Alcaldía del municipio de Mejicanos, se produjo un incendio, luego de que varios de los protestantes lanzaran cajas de ventas de verduras y otros productos prendidas en llamas.Fue a eso de las 8:45 de la noche del lunes, cuando varios vendedores dieron fuego a un grupo de negocios del Mercado Zacamil, por lo que tuvo que ser necesaria la intervención de una pipa de la Alcaldía de Mejicanos para apagar el fuego.Vendedores durante la protesta de este día (Foto: Cortesía)Las llamas también originaron varios cortocircuitos en los negocios aledaños, mientras el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y agentes de la UMO intentaban controlar a la multitud para que no siguiera propagando el fuego.Cuerpo de Bomberos de El Salvador se movilizó instantáneamente para sofocar las llamas, luego de que el transformador eléctrico de la zona hiciera cortocircuito y aumentara la intensidad del incendio.Las cajas de venta fueron usadas como "bombas" para generar el incendio. (Foto: Cortesía)Datos preliminares de Cuerpo de Bomberos informan que el fuego se intensificó a raíz de los cortocircuitos que se dieron en el lugar, debido a que las llamas alcanzaron los transformadores eléctricos de la zona.Cerca de las 9:20 de la noche, la mayoría de las llamas fueron controladas y varios de los vendedores comenzaron a retirarse del lugar. Los agentes del CAM, de la UMO y Bomberos permanecieron en la zona para terminar de extinguir el fuego y comprobar el daño y alcance de los daños materiales de la situación.Las llamas fueron controladas tras un arduo trabajo de Bomberos de El Salvador. (Foto: Cortesía)Agentes de la UMO y del CAM permanecieron en la zona para evitar que los incidentes volvieran a repetirse. (Foto: Cortesía)Según los informes de Cuerpo de Bomberos, fueron 10 puestos los consumidos por el incendio, así como también determinaron que las llamas comenzaron al interior del Mercado Zacamil. De igual forma, efectivos de Cruz Verde y Cruz Roja se hicieron presentes para dar atención a personas afectadas por el gas pimienta utilizado por miembros de la UMO para controlar a los protestantes. También hubo problemas respiratorios en otras personas afectadas por el humo de las llamas.La caótica situación provocó que varias personas que se encontraban en las instalaciones el Hospital Zacamil del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) no pudieran salir por temor al suceso de las cercanías.Desde horas de la tarde hasta parte de la noche del lunes, personal de la Alcaldía de Mejicanos procedió al desalojo de aproximadamente 70 vendedores de las aceras del mercado Zacamil, quienes, al ser retirados de sus puestos, paralizaron el tráfico de la de la 29 Avenida Norte, en Mejicanos, y la calle Zacamil, en el departamento de San Salvador.Los vendedores argumentaron que no se retirarían hasta que se les aclarara la situación y se les ofreciera una solución alterna al conflicto. Ante esta movilización, efectivos de la Fuerza Armada y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) se presentaron en la zona para prevenir desórdenes en ese tramo de la ciudad.Mientras la protesta se desarrollaba, los trabajadores municipales retiraban láminas y madera de los puestos improvisados en esa avenida. Los voceros del grupo de vendedores aseguraron que esta situación se debe a una supuesta venta ilegal de puestos por parte de Carlos Méndez, administrador del mercado Zacamil y quien, según los afectados, ha vendido puestos del establecimiento solo a sus familiares.En camiones recolectores de basura, eran lanzados canastos, cajas, cestas y otros recipientes en los que los vendedores ofrecían su mercadería. Cerca de las siete de la noche, la protesta se mantenía y, mientras, parte de los vendedores continuaban con el cierre de la calle, otros en silencio, buscaban la manera de trasladar sus pertenencias, láminas y madera.Durante el proceso de desalojo, la Alcaldía Municipal de Mejicanos había publicado en sus redes sociales de Twitter e Instagram que se trataba de un proceso de reordenamiento d ela comunidad.