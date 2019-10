Vendedores en los mercados dicen que no hubo corte de agua

Vendedores de distintos productos en los mercados en Zacamil, Ayutuxtepeque y Mejicanos afirmaron que en ningún momento padecierto corte de agua , según lo había anunciado el Gobierno para el recién pasado fin de semana.

LA PRENSA GRÁFICA realizó un recorrido por varios comercios, de comida a la vista, de quesos, de mariscos y de pollo, entre otros, y en los tres mercados municipales aseguraro que no hubo suspensión del servicio de agua potable.

"Aquí sí está cayendo. No la han quitado", expresó una vendedora en un puesto de verduras y otra más gritó desde lejos "Pero no lo saquen en el periódico, porque son capaces de venirnos a cortar el agua".

Ambas tienen sus negocios a un costado del mercado Zacamil, del otro lado de la calle, donde funciona otro espacio como mini-mercado.

Dentro de las instalaciones del propio mercado Zacamil, otros vendedores se expresaron en la misma sintonía: "A nosotros sí nos está cayendo. No hemos tenido ningún problema", dijo una cocinera. "Gracias a Dios aquí no se ha ido el agua en ningún moneto", reforzó otra cocinera.

La situación en el mercado de Ayutuxtepeque fue la misma.

"Aquí sí está cayendo, ni siquiera fal'tó ayer domingo, que dijeron que no iba a haber. Ha caído agua siempre, la cisterna está topadita", manifestó uno de los empleados de las oficinas administrativas del mercado municipal de Ayutuxtepeque.

Una de las vendedoras de frutas aseguró que el ahgua no había faltado, pero que cuando eso sucede tienen la ventaja de contar con una cisterna.

En las afueras del mercado municipal de Mejicanos, una vendedora de hierbas dijo que desde el jueves no había caído agua, que aunque no la ocupaba mucho, sí era necesaria para lavarse las manos, porque para tomar siempre compra un garrafón de agua purificada.

Pero ella fue la única que se quejó por la falta de agua.

Tanto dentro de las instalaciones del mercado municipal como en los alrededores, los demás comerciantes afirmaron que no hubo ningún corte de agua como había sido anunciado por las autoridades, por lo que no hubo necesidad de solicitar pipas.

"Supuestamente dijeron que cuatro días no iba a haber agua. Yo allí estaba afligida llenando estos mis cuchumbos, pero bendito sea mi Padre Dios que nos oyó que nosotros necesitamos el agua y no la quitaron, gracias a Dios", declaró otra vendedora.

"Aquí no la cortaron", secundó otra comerciante sentada a la par de ella.

"Allá en mi casa en La (Ciudad) Futura (Cuscatancingo) allí sí no llega el agua. Solo llega cada ocho días y de remate la quitaron estos días... Pipas llegan, pero solo en la mañana y uno se viene a trabajar aquí al mercado, entonces, ¿cómo va a agarrar uno agua?", se quejó otra vendedora del mercado en Mejicanos.

De los mercados visitados por este medio, solo en el San Miguelito hubo reportes de afectación, aunque leve.

"Ayer (domingo) la cortaron soloo un ratito en la mañana, pero hoy ha estado cayendo", dijo una vendedora mientras lavaba con esponja y jabón el espacio donde desmenuza los pollos.

"Sí ha habido problemas", expresó una de sus vecinas, que dijo que lo mucho que pueden pasar sin agua es un día, porque sus espacios son demasiado pequeños como para guardar barriladas de agua. Y aunque en esta ocasión no fue prolongado el tiempo de desabastecimiento, sí ha habido días en los que la administración ha comprado pipas y anuncian por la radio interna del mercado que salgan con sus cántaros, huacales u otros depósitos a abastecerse.

"Nosotros tenemos depósitos pequeños que llenamos, pero las (comerciantes) de las flores, como tienen bodegas afuera, me imagino que allí tienen barriles", agregó.

"Aquí en el sector de las flores no estamos afectados. Ha caído", dijo una de las comerciantes, frente a unos chorros de los que no salió agua al abrirlos. "Pero es porque por la fuerza del agua tardar en subir hasta aquí", explicó, "y, si nocae, vamos a los chorros de más afuera a traer, pero todo bien", añadió.

En una venta de refrescos, las señoras no quisieron dar declaraciones, pero una comerciante vecina señaló el débil chorro de agua que caía: "Un chorrito ha estado cayendo, mire... pero no ha dejado de caer. Yo porque uso huacalitos chiquitos, no me afecta pero gente como ellas sí necesitan tener agua en depósitos grandes, por si nocae, porque si no les tocaría comprar agua Cristal para poder hacer los frescos", manifestó.