Vendedores en vela para evitar entrada del CAM a mercados de San Salvador

Han pasado dos días desde que el centro de San Salvador fuera el escenario de una masacre en la que murió un vigilante y cinco pandilleros. En uno de los lugares más importantes del comercio en el centro capitalino, el Mercado Central, el múltiple asesinato ha desatado una disputa sobre quién velará por la seguridad del lugar.Los vendedores aseguraron a medios televisivos que pasarán la noche del viernes en ese mercado, así como en el mercado Modelo y mercado San Miguelito -cuyos portones también ya fueron cerrados-, para evitar la entrada de los elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), con quienes ya tuvieron un par de enfrentamientos. También se han concentrado en las afueras del cementerio La Bermeja.Esto, pese a que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que están abiertos a establecer una mesa de diálogo con ellos. De acuerdo con Landaverde, hay claros indicios de la participación de los vigilantes en crímenes, tomando en cuenta las primeras investigaciones.La confrontación inició cuando las autoridades de Seguridad Pública dieron a conocer que los vigilantes que cuidan el mercado, y que pertenecen a la Asociación de Vigilantes Independientes de Mercados y Centros Comerciales (AVIMCE), quedaron suspendidos para los próximos quince días, a partir de hoy, debido a que se sospecha que entre ellos están los responsables del asesinato de los cinco pandilleros.La hipótesis de las autoridades es que los vigilantes decidieron cobrar venganza contra los terroristas. Estos habían asesinado a uno de sus compañeros unos momentos antes, al parecer, por motivos relacionados con la extorsión que la estructura delictiva cobra a todos los negocios del centro.Siendo así, los vendedores del mercado se quedarían sin seguridad privada y contarían únicamente con la proporcionada por los cuerpos de Seguridad Pública y Municipal. Los comerciantes se mostraron en desacuerdo con la medida desde un inicio.Para evitar el ingreso de los agentes del CAM al Mercado Central, desde más temprano exigieron a los vigilantes privados que cerraran los portones del edificio 10, donde se comercializan grandes cantidades de frutas, hortalizas, verduras, entre otros.Estas entradas permanecieron así por un momento; mientras los comerciantes informales dejaron claro que se opondrán a cualquier intento de poner en marcha el plan trazado por las autoridades de Seguridad. "Nosotros a ellos (vigilantes) los queremos, no a los del CAM. Estamos acostumbrados con ellos, ya los conocemos... quieren meter al CAM y al CAM no los queremos, no queremos otra seguridad, solamente ellos", repetía una y otra vez una vendedora molesta.Los comerciantes expusieron que no confían en la seguridad que la Alcaldía de San Salvador pueda proporcionarles a través de los agentes del CAM, pues argumentan que algunos no son buenas personas y están relacionados, incluso, con el crimen organizado. Los vendedores pidieron una reunión con el alcalde del municipio, Nayib Bukele, así como con Landaverde, para tratar de llegar a un acuerdo sobre la cuestión.AVIMCE advirtió que si no se llegase a un acuerdo para mantener la vigilancia privada en el mercado, los vigilantes miembros de dicha asociación cerrarían otros mercados de San Salvador, que es la medida que han implementado para esta noche. El representante legal de la empresa de seguridad privada, Salvador Hernández Pineda, se encuentra entre los detenidos tras los seis asesinatos. Lo acusan de homicidio en grado de tentativa.En el centro de San Salvador se ha desplegado un "plan de contingencia" que incluye la participación de diferentes unidades especializadas de la PNC en conjunto con el CAM, así como también se tendrá la presencia de militares.La PNC alega que la suspensión de los vigilantes busca que estos no corran peligro ante posibles represalias de los pandilleros, pero también les dice que si se presentan a trabajar aún cuando hay una suspensión en su contra podrían ser detenidos.