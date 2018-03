Vendedores informales firmes en no desalojar

Lee también

Aproximadamente 100 comerciantes informales que se ubican en distintos puntos del centro histórico santaneco se concentraron el jueves anterior en el parque Libertad, frente a la alcaldía, para denunciar el supuesto acoso al que están siendo sometidos por parte de la municipalidad y un supuesto desalojo masivo que se estaría planificando.Los comerciantes señalan que estas acciones las realiza la administración para amedrentarlos y obligarlos a desalojar sus puestos, luego de que el mes pasado la alcaldía notificó del desalojo a medio centenar, lo que derivó en una protesta que casi derivó en un enfrentamiento con elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).Precisamente el CAM fue uno de los entes municipales denunciados ayer durante la concentración de los comerciantes, y señalaron también a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército.Luis Flores, representante de los comerciantes, señaló que han conocido que la administración ha girado la orden a los agentes del CAM para que provoquen a los vendedores, a manera de buscar enfrentamiento, en lugar de buscar un diálogo para solucionar el problema.“No quieren diálogo, quieren que los vendedores choquemos con ellos. Están mandando al CAM a buscar un choque. Yo no quiero heridos, no quiero gente lastimada. Nos están mandando a la PNC y al Ejército cuando el tema es municipal, le compete a la alcaldía municipal”, consideró.Flores señaló que como sector comercial informal no están dispuestos a desalojar los espacios solicitados por la comuna, porque los que se ubican en dichos espacios tienen varios años de estarlos ocupando, y niega la versión municipal de que son espacios ocupados durante la pasada temporada navideña.Pero el alcalde Mario Moreira reiteró la postura de la administración municipal al señalar que los únicos desalojos anunciados son de aquellos espacios ocupados para Navidad, unos 50 comerciantes, ya que muchos de los sitios están siendo utilizados por vendedores que ya poseen puestos en la calle en otros lugares.“Ha sido una tradición y un compromiso de caballeros de que en cuanto pasa esa temporada, todo vuelve a la normalidad. Pero ellos se han negado a hacerlo (desalojo), ahí radica el problema y solo eso les pedimos (que desalojen)”, dijo.Moreira sostuvo que en cuanto al proceso de diálogo, la administración ha mantenido la postura de no querer dialogar con Flores.