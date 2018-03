Vendedores no quieren al CAM, PNC ni a la FAES

Lee también

Los vendedores del mercado Central de San Salvador están en desacuerdo con la suspensión de las labores que ejercía la Asociación de Vigilantes Independientes de Mercados y Centros Comerciales (AVIMCE) dentro de diferentes mercados de San Salvador.Además, aseguraron que la presencia de los agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), Policía Nacional Civil (PNC) y los soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha afectado sus negocios, debido a que consideran que tanta presencia de estos elementos “ahuyenta” a los compradores.“La gente de la Policía y del CAM la tienen en contra de los vigilantes de nosotros (miembros de AVIMCE). Pero nosotros aquí no queremos a nadie del CAM y mucho menos a la Policía. Ayer aquí, los policías acorralaron a dos vigilantes. En el mercado San Miguelito es lo mismo. Nosotros estamos con los vigilantes”, expresó una vendedora del mercado Central, quien pidió omitir su nombre por seguridad.Por otro lado, un agente de la PNC que estaba vigilando en los alrededores del Central dijo que los vendedores tienen miedo de las pandillas y que por eso repiten la idea de no querer a la policía ni a los soldados cerca de sus puestos.“Aquí hay bastante presencia de las pandillas, y bastantes de los vendedores son pandilleros o tienen algún vínculo con estas estructuras, por eso es que dicen que no quieren a la policía”, agregó el agente.LA PRENSA GRÁFICA hizo un recorrido por el mercado Central alrededor de las 3 de la tarde y el lugar lucía vacío casi en su totalidad. Otra vendedora que aún se encontraba en su puesto sostuvo que los domingos en la tarde es el momento cuando más venden.Sin embargo, el agente de la PNC aseguró que la poca afluencia que mostraba el mercado en esas horas era normal para un domingo en la tarde y que no tenía nada que ver por la mayor presencia policial en la zona.Ante la diversidad de opiniones sobre la situación del Central, originada por los seis homicidios registrados el miércoles 15 de marzo, los vendedores se reunieron con el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, para solicitar que permitiera de nuevo el ingreso de los vigilantes de la AVIMCE al mercado.Al final de la reunión, Bukele se comprometió con los vendedores a retirar a los miembros del CAM del Central, Modelo y San Miguelito. “Se le autoriza a los usuarios que contraten a la empresa privada de seguridad que ellos deseen. Haremos una solicitud al Ministerio de Seguridad y a la PNC para que revoque la suspensión por 15 días que se le había hecho a AVIMCE”, añadió.