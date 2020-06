Vendedores no volverán a calle

Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, manifestó que no es viable que los vendedores que se ubicaban en una cuadra de la primera avenida norte, en el centro de la ciudad, vuelvan a ese lugar luego de la fase 3 de la reactivación económica del país, tal como los comerciantes los han solicitado, por lo que reiteró que las opciones con las que cuentan son las de los mercados móviles y un local ubicado frente al rastro municipal, donde se ubicarían los que venden ropa y otros productos que no sean frutas y verduras.

"La aglomeración que teníamos en la primera (avenida norte) y la segunda (calle poniente) no puede volver. El local de gobernación, en esa cuadra, está siendo utilizado por el Ministerio de Salud para desinfectar los vehículos que transportan personas con covid-19 o personas fallecidas. Eso es un total riesgo a la salud de los vendedores, estamos cuidando la vida de ellos", manifestó Pereira.

Los vendedores han realizado dos protestas en los últimos días frente al palacio municipal, exigiendo reunirse personalmente con el alcalde y no con representantes de la comuna. Para hoy se tiene prevista una reunión entre las partes.

"Como administración nos vamos a reunir con ellos para escucharlos, pero en base a la legalidad. Me quiero reunir con los vendedores, y que no me estén mandando voceros de la estructura Salgado y de otros candidatos (a alcaldes)", expresó el funcionario. Además, reiteró que las protestas de los vendedores se debe a una manipulación política, de cara a las elecciones del próximo año.