Vendedores protestan por desalojos

Más de 25 comerciantes de diferentes productos en El Congo, Santa Ana, denunciaron su preocupación, luego de haber sido notificados que serían desalojados por orden del actual alcalde de esa localidad, Wilfredo Ramos, de Nuevas Ideas.

Los comercios situados sobre la avenida Teniente Ricando Mancía, en las inmediaciones de la entrada principal al municipio, aseguran que recibieron la notificación de desalojo el 31 de octubre con un plazo de 72 horas. No recibieron alternativas para ser reubicados, indicaron.

"De un momento para otro nos vinieron a decir que nos quitáramos y si no nos vendrían a botar los negocios. Dicen que nos van a meter a una cancha, pero ahí no nos llegarían clientes. No estamos en contra de un ordenamiento, pero que la alcaldía ofrezca lugares estratégicos para no tener pérdidas en producto, algo que no nos ofrecen", comentó un comerciante.

Molestos por la decisión de la administración municipal, los vendedores recordaron al actual alcalde que en campaña les prometió que no serían reubicados. "Me repudia porque yo voté por él. Pero ha botado su palabra. En lugar de venir y hablar con nosotros nos manda a querer botar nuestros puestos que con sacrificio hemos levantado", dijo una vendedora.

Por su parte, la alcaldía local, dijo que realizan un plan de ordenamiento y que en 2022 iniciará un proyecto y "los comerciantes serán reubicados en plazas".